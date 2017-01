Receita Federal faz operações e apreende veículo e dinheiro não declarado ao Fisco

As ações fiscais vão continuar, informam as Delegacias da Receita Federal nas duas localidades

As Delegacias da Receita Federal em Porto Velho e Ji-Paraná fazem operação conjunta e apreendem veículo estrangeiro em situação irregular no País e dinheiro não declarado ao Fisco. As ações foram realizadas pela Equipe de Repressão Aduaneira, com apoio da Polícia Rodoviária Federal-PRF, nos dias 20, 21 e 22, passados.

Numa das ações, no posto da PRF de Humaitá/AM, dia 22, foi retido um veículo tipo van de origem estrangeira. O condutor do veículo, residente no Paraguai e em trânsito, não apresentou registro de entrada de veículo no Território Nacional, a chamada e-DBV-Declaração de Eletrônica de Bens do Viajante.

Segundo a legislação aduaneira em vigor, há necessidade de o turista, inclusive brasileiro residente noutro País, declarar por meio da e-DBV o veículo estrangeiro, quando do ingresso no Território Nacional, o que não foi observado no caso do veículo apreendido. A regulamentação do assunto é na Instrução Normativa RFB nº 1.602/2015. E na página do Órgão na Internet há orientação detalhada quanto ao assunto.

Noutra operação, ocorrida no dia 21 no mesmo local, foram apreendidos R$ 5.100,00, de um total de R$ 15.100,00, visto que o portador dos recursos não os declarou ao Fisco Federal quando do ingresso no País, com origem da Colômbia. O passageiro viajava de táxi com destino a Porto Velho.

Conforme determina a Receita Federal, por intermédio da Instrução Normativa RFB nº 1.385/2013, todo viajante que ingressar no Brasil ou dela sair com recursos em espécie, em moeda nacional ou estrangeira, em montante superior a R$ 10.000,00, é obrigado a apresentar e-DBV, pela Internet, no endereço www.edbv.receita.fazenda.gov.br, no momento do ingresso ou saída, para fins de conferência pela Fiscalização Aduaneira.

