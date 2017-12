Recuperados mais de 900 veículos este ano em Porto Velho

Os delegados Alessandro Morey e Glauco de Paula, além dos valorosos agentes policiais investigadores e escrivães do SEVIC, ad Delegacia Especializada em Repressão à Furtos e Roubos de Veículos Automotores – DERFRVA, apresentaram estatísticas relacionadas aos trabalhos diários desenvolvidos na unidade de Polícia Civil Investigatória e Judiciária, “em prol da segurança pública e, principalmente, em defesa da sociedade Portovelhense, através das várias investigações aqui desenvolvidas, operações policiais, prisões de infratores diversos (retirando do seio da comunidade indivíduos extremamente perigosos) e a conclusão de inquéritos policiais, que assim, possibilitou-se a “denunciação” por parte do Ministério Público e o início do devido processo legal no juízo criminal competente.

Dos quase 1.000 inquéritos policiais que tramitavam na Delegacia Especializada no ano de 2017, relatamos/concluímos 350 (trezentos e cinquenta), sendo destes, 220 (duzentos e vinte), até a presente data, oriundos da Central de Flagrantes. Ou seja, 220 Inquéritos Policiais/Autos de Prisão em Flagrante Delito de infratores/indiciados presos, acarretando esforço e dedicação exclusivos, em prazo exíguo (dez dias), à conclusão de cada caso concreto.

Foram instaurados ainda, nesta DERFRVA, 148 (cento e quarenta e oito) Inquéritos Policiais em 2017, bem como realizadas diversas prisões em flagrante delito e operações policiais (bastante divulgadas na “mídia local”) de vários indivíduos integrantes de grupos criminosos especializados em furtos/roubos de veículos automotores, adulteração de sinais identificadores (substituição de placas, remarcação de vidros, etc…), falsificação de documentos públicos, comercialização, em alguns casos, com se fossem “FINAN” e/ou, então, servindo na grande maioria das vezes, tais veículos como “moeda de troca” por entorpecentes na Bolívia, através de rotas já conhecidas (Nova-Mamoré, Guajará-Mirim e Estado do Acre/Cobija/Bolívia).

Através dessas prisões e operações policiais (operação “Carga Pesada”, operação “Hilux Boliviana”, operação “Noya”, operação “Cobija”, dentre outras), aqui desenvolvidas, retiramos de circulação determinados indivíduos e, com isso, foi possível reduzir eficazmente os números de veículos subtraídos (furtos/roubos), tais como caminhonetes Toyota Hilux, Chevrolet S-10 e Fiat Toro e outros “de luxo”, que em média eram 02/03 (dois ou três) veículos/caminhonetes subtraídos por semana e agora dos 04 (quatro) subtraídos no mês de Nov/2017, todos foram recuperados. E, nos meses de setembro e outubro/2017 zeramos o índice de furtos/ roubos de caminhonetes, vez que em 60 (sessenta) dias tivemos apenas três roubos e foram todas recuperadas e prisões realizadas.

Também, logramos êxito na apreensão de mais de 142 (cento e quarenta e dois) Kg de substância entorpecente, tipo Cocaína, bem como a prisão em flagrante delito de seu “transportador”, no mês de Agosto/2017, que, por sua vez, possibilitou a realização de operação policial contra o tráfico de drogas e associação ao tráfico, e prisão de diversas outras pessoas, por outras forças policiais.

Vale ressaltar ainda, que no ano de 2016 foram apreendidos e restituídos 935 (novecentos e trinta e cinco) veículos, e esse ano de 2017, até a presente data, foram restituídos 880 (oitocentos e oitenta), sendo 752 (setecentos e cinquenta e duas) motos e 128 (cento e vinte e oito) carros, sem mencionar os veículos apreendidos na Central de Flagrantes.

Não podemos deixar de mencionar, que essas apreensões/recuperações diversas de veículos são oriundas não só dos trabalhos desenvolvidos nesta unidade de polícia investigatória e judiciária, mas também dos esforços dos incansáveis Policiais Militares componentes das diversas guarnições e Forças Táticas dos 1º e 5º Batalhões, PATAMO/COE e dos valorosos Policiais Rodoviários Federais, que em comunhão de esforços e, considerando-se todas as dificuldades e falta de estruturas, labutam diuturnamente na tentativa de diminuir o sofrimento do povo, bem como das várias prisões em flagrante delito realizadas na Central de Flagrantes.

Importante ainda, é fazer referência à “troca de informações” e “trabalho colaborativo” de todas as forças policiais empenhadas na causa da Segurança Pública, pois somente assim, poderemos combater eficientemente o crime organizado e suas ramificações que circundam os furtos e roubos de veículos automotores, o tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, dentre outros crimes que assolam nossa Capital e regiões fronteiriças.

Nesse cenário, tínhamos em média a subtração (furto/roubo) de 08 à 10 motocicletas por dia na Capital, e hoje é possível afirmar que houve diminuição, nos últimos seis meses, nos números de motocicletas subtraídas, tal seja 05/06 por dia, principalmente, nas regiões do Centro, zonas Leste e Sul, sendo certo, que não podemos deixar de mencionar que nas adjacências do “Shopping”, nas imediações das Avenidas Calama com Rio Madeira, são subtraídos em média 06 (seis) motocicletas por semana. Assim, importante chamar à atenção das pessoas freqüentadoras daquele local que sejam “mais cuidadosas” e “se utilizem de meios que possam dificultar” a ação dos infratores, pois impossível as forças policiais estarem presentes em todos os locais da Cidade, ainda mais, face às dificuldades estruturais, logísticas e, principalmente, falta de “mão de obra”.

Por fim, é sempre válido destacar DICAS PARA SE EVITAR FURTOS OU ROUBOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, conforme abaixo:

Nunca deixar chave reserva no interior do porta-luvas do veículo, vez que na maioria das vezes as vítimas assim o fazem;

Sempre conferir o fechamento das portas depois de acionado o dispositivo de alarme e travamento;

Nunca permanecer no interior do veículo depois de estacionado, seja em supermercados ou em shoppings Center, manuseando aparelho celular ou namorando, por exemplo, evitando-se “roubos e estupros”;

Prestar atenção no movimento da rua, antes de chegar ao destino final, seja em residência ou trabalho;

Nunca deixar objetos, de valor ou não, de forma aparente no interior do veículo;

Nunca deixar a chave na ignição de motocicletas e se ausentar do local, mesmo que “rapidamente”;

Nunca assinar o DUT ou entregar o veículo, em casos de compra e venda, sem antes verificar o real pagamento em conta bancária, evitando-se fraudes, principalmente, nas vésperas de feriados e finais de semana;

Na existência de estacionamento privativo, nunca deixe o veículo em via pública, principalmente em “shows” e no entorno de “shoppings”;

Não cole adesivos que exponham informações pessoais;

Utilize equipamentos modernos de segurança, como bloqueadores, rastreadores e localizadores.

