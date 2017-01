Represa onde vice-prefeito sumiu ao cair de bote começa ser esvaziada

Objetivo é facilitar trabalho dos Bombeiros para achar Edmar Boldt.

Político de Alta Floresta (RO) desapareceu quando tratava de peixes.

Parte da barragem da represa onde o vice-prefeito de Alta Floresta do Oeste (RO) desapareceu, após cair de um bote, foi aberta por uma pá carregadeira na tarde deste domingo (15). De acordo com a Polícia Militar (PM), o objetivo é esvaziar a represa para que o Corpo de Bombeiros localize Edmar Boldt, de 50 anos. Ele está desaparecido há mais de 8 horas.

Segundo informações da polícia, Edmar jogava ração para os peixes neste domingo, quando o bote onde ele estava virou na água. O político tentou nadar até a margem após cair, mas não conseguiu e desapareceu na represa, que está localizada em sua propriedade. Pessoas que estavam no local tentaram ajudar o vice-prefeito no momento da queda do bote, mas também não conseguiram alcançá-lo.

Equipes de resgate estão no local em busca do executivo há mais de 8 horas. Conforme a PM, a represa tem um grande volume de água e os militares estavam tendo dificuldades para achar o prefeito.

Para ajudar nas buscas, a prefeitura de Alta Floresta enviou uma pá carregadeira ao local para abrir parte da barragem. O objetivo é esvaziar a represa aos poucos e assim facilitar o trabalho da equipe de resgate.

Solidariedade

O prefeito de Alta Floresta, Carlos Borges (PP), lamentou o ocorrido através de uma nota oficial e se colocou à disposição dos familiares de Edmar.

Biografia

Nascido em 29 de abril de 1966, na cidade de São Gabriel da Palha (ES), Edmar Boldt foi vereador do município no período de 2013 a 2016. Ele também foi presidente da Câmara de Vereadores no biênio 2015/2016.

Em 2016, disputou o cargo de vice-prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), e venceu a eleição com 72,42% dos votos válidos, juntamente com o prefeito Carlos Borges. Edmar tem 50 anos e tomou posse do cargo na prefeitura no dia 1° de janeiro deste ano.

Leia na íntegra a nota da prefeitura de Alta Floresta do Oeste sobre o desaparecimento:

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste (RO), por meio da atual administração, informa que se colocou a disposição da família Boldt, no objetivo de localizar o vice-prefeito, Edmar Boldt, desaparecido na manhã deste domingo (15), em uma represa localizada em sua propriedade na Linha Quarentinha. Uma PC foi enviada para o local para esvaziar a represa, já que o Corpo de Bombeiros, até às 17h50, ainda não havia encontrado o vice-prefeito. A administração municipal lamenta o fato ocorrido e se coloca a disposição da família para o caso de eventuais necessidades.

Por meio de sua assessoria, o prefeito Carlos Borges, também lamentou o fato. Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste (RO)

Via Rede Amazônica