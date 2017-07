Representantes de partidos e movimentos sociais fazem ato em apoio a Lula e contra Temer em Porto Velho

Na ocasião eles usaram faixas e palavras de ordem, exigindo Diretas Já e a revogação das medidas governamentais recentes que, segundo o coordenador da Frente Brasil Popular, João Anselmo, vitimiza e oprime o trabalhador.

“O atual cenário político é uma tragédia. Mais de 70% da composição do Congresso Nacional está envolvida em delações. Esse governo não tem legitimidade para governar”, salientou João Anselmo ao explicar a convocação do ato público.

A manifestação reuniu algumas dezenas de representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido dos Trabalhadores (PT), do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e de sindicatos.