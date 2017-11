Responsável por uma série de estupros em Vilhena, motorista de van escolar é assassinado a tiros

Foi assassinado a tiros, na noite desta sexta-feira, 17, em Vihena, o motorista de van escolar Clodoaldo de Miranda, 39, que usava tornozeleira por estar cumprindo pena no regime semiaberto. A execução aconteceu no final da avenida José do Patrocínio, próximo ao antigo mercado Morete.

Segundo a polícia, com base no depoimento de testemunhas, a vítima foi abordada por dois homens numa bicicleta e um deles, o que estava na garupa, sacou a arma e fez os disparos, fugindo em seguida.

Bombeiros e PM foram acionados, mas quando chegaram ao local, o homem, que havia sido atingido na cabeça, já estava morto. Por WhatsApp, um conhecido do motorista disse que o rapaz que o matou seria um morador da periferia chamado “Lucas”, informação que ainda será checada pela polícia.

MANÍACO

Em abril de 2014, Clodoaldo chocou a cidade ao confessar uma série de estupros. Ele chegou a alegar, em depoimento, que sentia tara ao ver casais namorando. O caso que lhe rendeu a condenação é o da menina de 14 anos atacada por ele quando estava com o namorado. Ele já havia conquistado o direito ao semiaberto, após cumprir parte da pena. Lembre aqui.

