Retrospectiva sem perspectivas; por Professor Nazareno

Em Rondônia não foi diferente em nada. Aqui, na maior cara de pau, parte da mídia continuou a se confraternizar com a classe política, o dinheiro foi curto e o sofrimento todo aceitável.

O ano de 2016 está quase no final e a ladainha não mudou em nada. Pessoas se confraternizam toscamente e na maioria dos casos desejam uns aos outros um ano novo repleto de alegrias e esperanças. Só falsidade mesmo, pois quem viveu o ano de 2106 e sobreviveu a ele sabe que o próximo ano será muito, mas muito pior do que este que está terminando. Pior na política, na economia, nos esportes e na vida cotidiana dos brasileiros. No Brasil não há retrospectiva, pois foi tudo muito igual como nos outros anos que findaram. Em 2016, os políticos roubaram como nunca o Erário e não houve, como rotineiramente nunca há, nenhuma reação da população explorada. Em Rondônia não foi diferente em nada. Aqui, na maior cara de pau, parte da mídia continuou a se confraternizar com a classe política, o dinheiro foi curto e o sofrimento todo aceitável.

Em quase tudo, o ano que se encerra foi igual aos outros. Tudo continuou a mesma desgraça de sempre. O povo continuou à mercê da vontade dos governantes e de nada reclamou. Aqui nada mudou para melhor. A cidade de Porto Velho continuou com a mesma sujeira e imundície características e o povo explorado pelas autoridades continuou alegre e feliz como se nada disso fosse anormal. O hospital João Paulo Segundo da capital rondoniense iniciou o ano de 2016 como um campo de concentração e terminou o ano como um campo de extermínio de pobres. Houve mudança? A sujeira das ruas de Porto Velho não mudou em nada. Tudo ainda está sujo e fedido. A educação dos portovelhenses (a falta) continuou a mesma: no comércio, escolas, ruas e repartições públicas. Como entender que as pessoas no final de 2015 nos desejaram um feliz 2016?

Mas é bom aceitar e até se alegrar por enquanto, pois 2016 foi um ano excelente se comparado ao ano que virá. Acreditem! 2017 será pior, mas muito pior para todos nós brasileiros e rondonienses. Mesmo com a Operação Lava Jato funcionando a todo vapor, os políticos vão continuar a roubar o Erário como sempre fizeram. A desfaçatez dos poderosos em relação aos mais necessitados continuará. Na política, o ano de 2016, assim como o de 1964 nos reservou um golpe de Estado dado, de novo, pela elite nacional. Michel Temer é um Castelo Branco do século XXI e o povão, como sempre, não entendeu nada. De camisas amarelas da seleção e gritando “Fora, Dilma! Fora, PT!”, muitos idiotas despolitizados saíram às ruas para pedir o pior. E a desgraça veio a cavalo. Quase ninguém percebeu que os golpistas queriam apenas se livrar da Lava Jato.

Sem maiores investimentos em educação de qualidade e com os mesmos políticos a “servirem” o povo, as coisas no Brasil não têm perspectivas de nenhuma melhora no ano que iniciará em breve. Com todo mundo querendo explorar todos os seus semelhantes e pensando apenas em seus próprios umbigos, como superaremos a crise que fora inventada apenas para nos explorar ainda mais? Quase tudo o que aconteceu de bom e de ruim em 2016 foi usado para enriquecer ainda mais os inescrupulosos de plantão. Da queda do avião da Chapecoense ao golpe que deram na Dilma Rousseff, tudo foi usado contra o povo brasileiro. Até a opção pelos pobres da esquerda não deu certo: o ano de 2016 foi rico de opção do pobre pelos evangélicos. O Brasil e Rondônia caminharam para trás. O correto seria desejarmos um feliz 2015 para todos, pois a partir de 2017 a miséria e a desgraça serão nossas parceiras inseparáveis.

Professor Nazareno é professor em Porto Velho