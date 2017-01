Reunião no TJRO trata de precatórios devidos pelo município de Porto Velho

Em reunião informal nessa quarta-feira, 25, representantes da Prefeitura de Porto Velho e do Poder Judiciário de Rondônia discutiram a situação dos precatórios devidos pelo município. O prefeito Hildon Chaves foi recebido pelo desembargador Sansão Saldanha, presidente do Tribunal de Justiça.

No encontro, esteve em pauta a aplicação da Emenda Constitucional 94, que define novos percentuais de repasses mensais dos entes federados (estados e municípios) para o pagamento de precatórios (dívidas decorrentes de dívidas judiciais), o que elevou a necessidade de dispêndio de recursos orçamentários para esse fim.

O prefeito Hildon apresentou as diretrizes de sua administração e mostrou preocupação com a possibilidade de redução de investimentos com o pagamento de dívidas, mas destacou o compromisso da administração municipal em cooperar no que for necessário.

A juíza Silvana Maria de Freitas, auxiliar da Presidência do TJRO, também participou da reunião, assim como o procurador-geral do município, José Luiz Storer Júnior, e os secretários municipais de planejamento, Luiz Guilherme Erse da Silva, e de fazenda, Luiz Fernando Martins.