Rio Juruá sobe e chega a marca que não era alcançada desde 95 no Acre

Manancial marcou 14,18 metros na noite desta terça-feira (31).

Nível deve ultrapassar marca; mais de 1,9 mil pessoas saíram de casa.

O nível do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, chegou à marca de 14,18 metros às 19 horas desta terça-feira (31), segundo o Corpo de Bombeiros da cidade. Essa é a primeira vez desde 1995 que o nível do rio alcança essa marca. Mais de 1,9 mil pessoas já ficaram desabrigadas ou foram desalojadas pela enchente do manancial.

Acho que até amanhã [Quarta, 1] ele estabiliza. Ainda está subindo, lentamente, mas está”, disse o capitão Rômulo Barros, do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.

A Defesa Civil inaugurou nesta terça a sala de situação, que deve ser responsável por concentrar as ações de monitoramento da enchente e apoio às famílias afetadas. Houve ainda uma reunião entre o governo do estado e órgãos que atuam nas ações durante a enchente.

Na segunda-feira (30), o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB-AC) havia assinado o decreto de situação de emergência. O prefeito diz que a situação é crítica e que o decreto deve garantir ajuda federal.

Cordeiro afirmou ainda que ao menos 300 pessoas estão trabalhando na cheia. “Estamos unindo forças e fazendo nossa parte. Além dessas pessoas, temos o apoio das instituições que estão vindo voluntariamente ajudar”, disse.

Cheia do Moa

O Juruá, entretanto, não é o único manancial a preocupar na região. O Rio Moa já desalojou ao menos 39 famílias. Além disso, as águas do rio invadiram as pistas das rodovias intermunicipais AC-405 e AC- 407, entre os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Segundo a Circunscrição Estadual de Trânsito (Ciretran), as rodovias podem interditadas.

A cheia do Moa é considerada a maior dos últimos 15 anos por moradores da região. O Corpo de Bombeiros, no entanto, não confirma a informação, pois o rio não está entre os monitorados pelos órgãos de defesa civil.

Ao todo, mais de oito mil famílias na região já foram afetadas diretamente pelas enchentes dos rios Juruá e Moa, segundo o Corpo de Bombeiros.