RODOVIÁRIA – Construção da nova estrutura é tratada em reunião com o prefeito

Dentro dos próximos dias o município deve definir a área onde a obra será construída

O prefeito de Porto Velho, dr Hildon Chaves, recebeu na segunda-feira (23) uma comitiva enviada pelo governador Confúcio Moura parar tratar sobre a construção do novo terminal rodoviário da capital rondoniense. A obra será executada pelo município com recursos repassados pelo Governo do Estado, por meio de um convênio, na ordem de R$ 40 milhões.

A prefeitura também está responsável em encontrar a área onde será construído o terminal. Na ocasião o prefeito dr Hildon adiantou que a definição da área continua pendente porque o município ainda não encontrou o terreno ideal. “Mas essa é uma questão que definiremos em poucos dias, pois temos o interesse em fazer deslanchar esse projeto”, explicou o prefeito.

Na reunião, o projeto da rodoviária foi apresentado ao prefeito, ao vice-prefeito, Edgar Tonial, o “Edgar do Boi”, ao secretário João Chrisóstomo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos (Semisb) e aos subsecretários Wellen Prestes, da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) e Tiago Beber, da Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Suop).

Sandra Fernandes, assessora do governador Confúcio Moura, disse que o Estado ficará no aguardo da definição da área por parte do município para que posteriormente seja assinado o convênio com a prefeitura. “Após a assinatura do convênio será feito o repasse do recurso para que o município possa iniciar a obra. Essa foi a primeira reunião e acreditamos que a partir daqui a conversa só tende a evoluir”, disse.

O coordenador de Infraestrutura do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER), Josafá Marreiro, adiantou que o projeto arquitetônico básico, termos de referência, dados técnicos já estão prontos e todas essas informações serão repassados ao prefeito para que ele possa dar os encaminhamentos necessários para realizar a licitação.

“Já fizemos todo o levantamento necessário com relação ao projeto para que o prefeito, a partir da definição da área onde o terminal rodoviário será construído, possa agilizar a contratação do projeto e logo na sequência abrir a licitação. E caso haja necessidade, o projeto poderá ser adequado à área escolhida sem problema nenhum. Estaremos à disposição da prefeitura para tratar desse assunto”, disse.

Fonte: Assessoria