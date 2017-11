Rondônia figura em 7º lugar entre os estados com maiores taxas de estupro

Em 2016 o estado de Rondônia registrou 790 casos de estupros e 97 tentativas, ficando em 7º lugar no ranking dos estados com maiores taxas de estupro, segundo dados do 11º Anuário de Segurança Pública. O Brasil registrou 49,4 mil pessoas vítimas de estupro.

De acordo com o levantamento, que leva em conta apenas os casos que foram registrados em boletins de ocorrência, o país registrou 24 casos de estupro para cada grupo de 100 mil habitantes, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior.

O estado com a maior taxa foi Mato Grosso do Sul, que responde por 54,4 estupros a cada grupo de 100 mil pessoas, um total de 1.458 crimes. O número, no entanto, representa uma redução 0,8% em relação a 2015.

Publicidade

Espírito Santo, por sua vez, foi o estado com a menor taxa: 4,7 a cada grupo 100 mil habitantes, o que representa apenas 188 boletins.

Já o maior número absoluto de estupros foi em São Paulo: 10.055 casos em 2016, equivalente a uma taxa de estupros de 22,5 casos por 100 mil habitantes.

Considerando somente as tentativas de estupros registrados no ano passado, Santa Catarina teve a maior taxa proporcional à população: 10,2 casos a cada 100 mil habitantes — o que significa que 3.084 pessoas foram vítimas de tentativa de estupro no estado.

Autor / Fonte: Exame.com