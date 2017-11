Rondônia na lista de estados onde a desigualdade de renda entre as famílias é menor

Porto Velho, RO – Rondônia consta na lista de estados onde a desigualdade de renda entre as famílias é menor, de acordo com o mais recente índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, calculado pelo IBGE e divulgado nesta quarta-feira (29). Santa Catarina tem o menor índice de desigualdade e o Distrito Federal é onde há mais disparidade entre as famílias que vivem com mais e menos rendimentos.

Os dados, referentes a 2016, mostram que, na escala de Gini que vai de 0 a 1, onde quanto mais perto de 0 maior é a igualdade e mais perto de 1 maior a desigualdade, Santa Catarina pontuou 0,429, enquanto o DF ficou em 0,583. O índice geral para o Brasil foi de 0,549. Além de Santa Catarina, somente outros sete estados somaram menos de 0,5: Mato Grosso (0,457), Goiás (0,474), Rondônia (0,478), Mato Grosso do Sul (0,481), Paraná (0,485), Rio Grande do Sul (0,486) e Tocantins (0,498).

Os maiores índices de desigualdade estão espalhados pelos estados do Norte, Nordeste e Sudeste. O Rio de Janeiro somou 0,524 pontos e São Paulo 0,541, ficando abaixo do índice geral para o país. A desigualdade de renda entre as famílias é ainda maior do que o resultado geral para o Brasil no Ceará (0,553), Rio Grande do Norte (0,558), Amapá (0,56), Amazonas (0,572), Sergipe (0,572), Acre (0,575), Pernambuco (0,578) e Distrito Federal (0,583).

Com informações de O GLOBO