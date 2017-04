Rondônia:Mesa de Diálogo Permanente reúne para prevenir conflitos agrários

Para prevenir, mediar e solucionar de forma pacífica conflitos agrários e socioambientais representantes do Poder Executivo Estadual, sociedade civil organizada e outras entidades reuniram-se na Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Secretário de Segurança, Cel BM Caetano, ressalta a importância de se promover debate para resultados enriquecedores.

Entre as deliberações tratadas pelos representantes da mesa de Diálogo e Negociação Permanente estão a aprovação do regimento interno, planejamento para as reintegrações a serem realizadas em 2017, além da explanação da reunião técnica para análise de processos referentes às áreas com problemas agrários realizada no mês de outubro do ano passado.

Rondônia possui 104 áreas de conflitos, localizados em 28 dos 52 municípios do Estado, tendo a Polícia Militar, somente nos últimos três anos, executado 69 operações de reintegração de posse rurais, restando 52 mandados a serem cumpridos a partir deste ano.

As ações de ocupação têm como alvo médias e grandes propriedades rurais, sedes das fazendas, agroindústrias e empresas agropecuárias.

As áreas com maior número de conflitos foram mapeadas nas cidades de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Machadinho Do Oeste, Monte Negro, Theobroma, Distrito de União Bandeirantes, Alvorada do Oeste, Seringueiras e Costa Marques. São 56 acampamentos em 104 áreas ocupadas por 10 mil famílias.

Durante o encontro o Secretário de Segurança, Cel BM Lioberto Ubirajara Caetano, ressaltou a importância de se promover debate para resultados enriquecedores. “Este é um momento de discussão e de troca de experiências na qual irão proporcionar não somente ao Governo, mas para toda a sociedade os caminhos para solucionar o conflito agrário”.

Fotos: Márcia Martins

Autor / Fonte: Márcia Martins