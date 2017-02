Sábado tem Baile Municipal, rock e muito mais; veja agenda

O sábado em Porto Velho tem muito Carnaval como o Baile Municipal, mas tem ainda tributo a Linkin Park, Oasis e Raul Seixas. Confira as dicas do Rondoniagora.



O Calçadão Manelão (foto) vai receber neste sábado um caldeirão de foliões com a realização do Baile Municipal durante o ensaio do Galo da Meia Noite. Haverá a presença do Rei Momo e sua corte recebendo a chave da cidade das mãos do prefeito Hildon Chaves.

Pela programação às 19 horas tem a apresentação da Bateria do Asfaltão, às 21 horas, show com a Banda Carijó e às 22 horas, a apresentação do Rei Momo e de sua a Corte. Logo em seguida, às 22h30, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, fará a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Tiagão, e oficializará a abertura do carnaval 2017. Às 23 horas, a Banda Carijó retorna com o seu show que vai até as 3 horas de domingo com o encerramento do Baile Municipal.

No Grego Original, a partir das 23 horas, tem o Rock In City, com tributos para Linkin Park, Oasis e Raul Seixas. Os ingressos estão a partir de R$ 30. Mais cedo, tem a feijoada com rock. O Grego Original fica na Rua Álvaro Maia, 2415, Liberdade.

A boate Deep Club traz Rudy Ferreira e Thiago e Diogo Amorim para comandar a noite. A Deep fica na Avenida Pinheiro Machado.

Na Broadway será underground, com Bruno Martini, produtor do hit “hear me now” e com o DJ da casa Helder Nunes. A Broadway fica na Avenida Pinheiro Machado.

No Porto Velho Shopping, a partir das 16 horas, os super-heróis da Liga da Justiça vão invadir o Palco Kids do shopping para alegrar a criançada. Já no domingo, as princesas tomam conta a partir das 17h30.