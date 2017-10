Santo Antônio Energia esclarece: problema que pode gerar blecaute é no sistema de transmissão e não na usina

Porto Velho, RO – A matéria intitulada “Falha em hidrelétricas em Rondônia pode causar blecaute em São Paulo” , publicada pelo grupo EBC e reverberada pelo jornal Rondônia Dinâmica, é alvo de contestação por parte da Santo Antônio Energia, empresa responsável pela usina homônima instalada no Rio Madeira, em Porto Velho.

O empreendimento esclarece:

“Segundo a Santo Antônio Energia, a capacidade de geração da Hidrelétrica Santo Antônio se mantém inalterada. A restrição informada se refere ao sistema de transmissão da energia gerada pelas usinas do Madeira para a região sudeste. Diante desta situação, cabe exclusivamente ao ONS – Operador Nacional do Sistema, fornecer as informações necessárias, bem como equalizar o despacho das geradoras em todo o país”.

Autor / Fonte: Carla Nascentes / SAE