Saques do FGTS de contas inativas injetam R$ 26 milhões na economia de Rondônia

Valor foi injetado, em um mês de pagamento, desde que os saques iniciaram em março.Total dos saques no estado deve chegar a R$ 50 milhões até o início de julho, diz vice-presidente da Caixa. Os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas já injetaram R$ 26 milhões na economia de Rondônia, desde que iniciaram no mês de março, segundo o vice-presidente de Pessoas da Caixa Econômica Federal, José Umberto Pereira. Esse valor deve chegar a R$ 50 milhões até o início de julho, período em que mais de 235 mil trabalhadores terão recebido o benefício no estado, conforme Pereira.

De acordo com o vice-presidente, esse valor está bem distribuído na região. Porto Velho, por exemplo, terá um incremento econômico de mais de R$ 80 mil no período de quatro meses. “Esses valores são correspondentes aos saques de todos os calendários”, explicou.

Neste sábado (8), a Caixa Econômica antecipou a liberação dos créditos do segundo calendário, que, em Rondônia, irá contemplar cerca de 60 mil trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em todo o estado, várias agências montaram plantão de atendimento exclusivo para a consulta e saque do FGTS inativo.

Em Porto Velho, nas quatro agências que abriram, as filas começaram a ser formadas ainda na madrugada. “Cheguei aqui às 6h da manhã e já havia uma multidão na fila”, informou o pedreiro José Faustino, que enfrentou mais de quatro horas de fila para ver se tinha direito ao benefício.

“Nem sei se tenho dinheiro, mas como não consegui ver pela internet, resolvi enfrentar a fila para tirar dúvida”, explicou o trabalhador.

Como não possui o Cartão Cidadão ou conta bancária para facilitar o recebimento do benefício, o autônomo Rafael da Silva resolveu a encarar uma fila que iniciava dentro da agência bancária, na Avenida Carlos Gomes, e dava a volta no quarteirão, na esquina da Avenida Dom Pedro II com José de Alencar, na região central da capital. “Não tenho alternativa, tenho que pegar fila”, lamentou.

Na agência da Avenida Nações Unidas, no Bairro Nossa Senhora das Graças, a fila foi tão grande que, antes da agência abrir, a fila atravessou a rua e continuou no outro quarteirão.

“Algumas pessoas se apressam para receber o benefício e acabam gerando transtornos para elas. As filas vão existir, mas poderiam ser menores, uma vez que o pagamento será feito até julho”, alertou o superintende regional em exercício da Caixa, Bruce Guerra.

O superintendente lembra que a liberação do benefício não é feita apenas na agência bancária.

“Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cartão Cidadão. Valores até R$ 3 mil podem ser retirados com Cartão Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes da Caixa. Só os saques superiores a R$ 3 mil são feitos exclusivamente nas agências bancárias”, orientou Bruce Guerra.

Mesmo com essa orientação, a maioria dos trabalhadores prefere ir ao banco. Em Porto Velho, na Avenida Carlos Gomes, por exemplo, uma fila gigantesca se formou em torno do prédio da Caixa, ao passo que, em uma casa lotérica, na frente da agência bancária, a fila foi mínima.

“Algumas pessoas chegaram a procurar o atendimento da lotérica, mas as que consultaram não estavam com o crédito disponível, então tiveram que ir para a fila do banco para saber o que aconteceu”, explicou uma atendente da lotérica, que não quis se identificar.

Em visita à capital de Rondônia exclusivamente para acompanhar o atendimento nas agências, o vice-presidente de Pessoas em exercício da Caixa, Umberto Pereira, afirmou que as dificuldades para o saque do FGTS inativo são mínimos e quase não há reclamação.

Segundo Pereira, para facilitar ainda mais, o trabalhador que não tiver conta no banco, pode abrir uma poupança, com até R$ 5, e o valor do Fundo de Garantia cairá automaticamente na conta.

“Não há dificuldades. Mesmo quem nasceu em janeiro e fevereiro, que ainda não tenha sacado o benefício, pode fazê-lo até julho. A abertura de um novo calendário não encerra o anterior, por isso não há motivo para correria”, salientou.

Via G1