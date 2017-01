Sargento da PM morre em colisão com caminhão na BR-319

Com a força do impacto o carro ficou totalmente destruído e os três ocupantes presos nas ferragens

O sargento da Polícia Militar do estado de Rondônia, identificado pelo nome de Aloisio Miugusto morreu de forma trágica após um grave acidente registrado na manhã deste sábado (14) na BR-319 sentido Porto Velho – Humaitá.

O militar seguia com sua família, esposa e filha, para um sítio logo após a ponte sob o rio Madeira quando acabou colidindo seu automóvel VW/Fox frontalmente com um caminhão que trafegava pelo sentido contrário e acabou invadindo a pista.

Com a força do impacto o carro ficou totalmente destruído e os três ocupantes do veículo presos nas ferragens. Equipes de socorro do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) e Corpo de Bombeiros foram até o local e resgataram as vítimas.

O sargento ainda retirado com vida morreu no pronto atendimento do hospital João Paulo II, a filha do militar sofreu apenas escoriações superficiais e a sua esposa segue internada em estado grave.

De acordo com informações policiais o motorista do caminhão saiu ileso do acidente e afirmou que sofreu problemas mecânicos, fato que acabou fazendo com que ele perdesse o controle do veículo.

O sargento estava na reserva remunerada e era uma personalidade conhecida nos batalhões do estado, autoridades militares e políticas já se manifestaram lamentado a perda.