SAÚDE – Semusa convoca médicos e outros profissionais para recadastramento

Profissionais que não fizerem a atualização dos dados na sede da secretaria terão o pagamento bloqueado

Através da portaria 303/GAB/SEMUSA/2017 o secretário de saúde de Porto Velho, Orlando Ramires, convoca todos os servidores municipais concursados de nível superior; médicos, biomédicos, bioquímicos, farmacêuticos, administrador hospitalar, arquiteto, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, odontólogo e psicólogo para realizar o recadastramento no período de 3 a 31 de janeiro.

Já no período de 1º a 28 de fevereiro os servidores municipais concursados de nível fundamental e médio devem fazer o recadastramento.

Para fazer o recadastramento o servidor deve preencher o formulário de atualização disponível no site da prefeitura, e apresentar junto com a cópia do último contra-cheque e o documento de identificação com foto no gabinete da secretaria de saúde de 8 h as 14 hs.

O não recadastramento pode ocasionar a suspensão do pagamento e a presença em seu local de trabalho ficará condicionado ao comparecimento a Semusa.