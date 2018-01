SAÚDE – Semusa realiza mutirão de atendimento na colônia viçosa

Objetivo é levar o atendimento aos moradores que tem dificuldade para ir a unidade básica

Desde o ano passado a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) vem fazendo um mutirão de atendimento duas vezes ao mês, na associação dos agricultores da Colônia Viçosa, no km 8 da Estrada dos Japoneses. Na manhã desta sexta-feira (11), a equipe da Unidade de Saúde da Família do Caladinho, realizou o primeiro mutirão do ano, com diversos atendimentos.

Quase cem pessoas foram atendidas, graças à ampliação da equipe que, além do médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de apoio, dessa vez contou com cinco acadêmicos de medicina que fazem estágio na Unidade, por meio de convênio com a faculdade Fimca.

Foram realizados quarenta testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, dos quais foi detectado um caso de hepatite C que foi encaminhado ao Cemetron e dois casos de sífilis em pessoas com mais de quarenta anos. Ambos já iniciaram com a medicação através de antibiótico e as orientações e cuidados necessários ao longo do tratamento.

Também teve pré-natal, planejamento familiar e exames de preventivo. Além dos atendimentos clínicos e odontológico. Além de distribuição de kits para higiene bucal e palestra sobre o tema.

Fonte: Semusa