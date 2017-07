Secretaria de Educação de Rondônia comunica abertura de concurso com 463 vagas

A Secretaria de Estado da Educação do Estado de Rondônia ( SEDUC – RO ) divulgou o edital completo do Processo Seletivo que visa à contratação de 463 novos Professores, em caráter temporário, para atenderem as Escolas da Rede Pública Estadual.

Os interessados devem se inscrever no período de 5 a 14 de julho de 2017, via internet, pelo site www.concurso.seduc.ro.gov.br . Posteriormente, estes deverão enviar os documentos comprobatórios em uma das Coordenadorias Regionais de Educação, das 7h30 às 13h30 (horário local).

Há oportunidades para Docentes nas áreas de Artes, Biologia, Educação, Educação Religiosa, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Orientação Escolar, Pedagogia/ Iniciais, Supervisão Escolar, Química e Sociologia, respectivamente.

Para as disciplinas de Língua Portuguesa, Educação Religiosa, Filosofia, Geografia, História, Sociologia e Artes, podem participar docentes com formação acadêmica em Arquitetura, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Biblioteconomia, iências da Informação e da Documentação, Ciências Sociais, Direito Economia, Filosofia, Geografia, Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas, História, Jornalismo, Turismo, Letras, Marketing, Música, Pedagogia, Publicidade e Propaganda; para as disciplinas de Biologia, Química e Física, formação acadêmica em Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Ciências dos Alimentos, Educação Física, Enfermagem Farmácia, Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina veterinária, Nutrição, Odontologia, Zootecnia, Química, Gestão Ambiental e Física; e para as disciplinas de Matemática e Física , formação acadêmica em Ciência da Computação e Informática, Ciências Físicas, Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia Bioquímica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estatística, Física, Informática, Matemática, Sistemas de Informação, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Economia.

Poderão concorrer profissionais com diploma de Graduação com Licenciatura Plena, na área de Educação / Diploma de Graduação de Curso Superior de Bacharel / Declaração de Conclusão de Curso em Nível Superior / Certificado de Conclusão de Ensino Médio Magistério e Magistério Regular.

Pelo prazo de um ano, os profissionais contratados atuarão em jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, e receberão remunerações que variam de R$ 1.054,78 a R$ 2.218,25, acrescidos de Gratificação e também Auxílio-Transporte, onde existir transporte coletivo.

No total, serão ofertadas 364 vagas para Professores, em jornada de 40 horas semanais, nas seguintes localidades: Alta Floresta do Oeste, Rolim de Moura do Guaporé/Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Distrito de Filadélfia, Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, Vila Bosco, Ariquemes, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Assentamento Rio, Branco, Cujubim, Garimpo Bom Futuro, Monte Negro, Buritis, Distrito de Jacinópolis, Cacoal, Ministro Andreazza, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste, Distrito de Vitória da União, Distrito de Rondolândia, Distrito de São Domingos do Guaporé, Espigão do Oeste, Distrito de Nova Esperança, Extrema, Distrito de Nova Califórnia, Distrito de Vista Alegre do Abunã, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Distrito de Surpresa, Distrito de Iata, Distrito de Nova Dimensão, Ramal Cachoeirinha, Jaru, Distrito de Colina Verde, Theobroma, Distrito de Tarilândia, Distrito de Bom Jesus, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Distrito de Estrela de Rondônia, Distrito Novo Riachuelo, Vila Bandeira Branca, Distrito de Nova Londrina, Presidente Médici, Vila Camargo, Distrito de Nova Colina, Assentamento Chico Mendes, Machadinho do Oeste, Distrito do 5º BEC, Linha RO 136 KM, Núcleo Estrela Azul, Ouro Preto do Oeste, Nova União, Distrito de Santa Rosa/ Vale do Paraíso, Distrito de Rondominas, Teixeirópolis, Pimenta Bueno, Abaitará, Distrito de Querência do Norte, São Felipe do Oeste, Porto Velho, Candeias do Jamari, Distrito de Calama, Distrito de Jaci-Paraná, Distrito de Nazaré, Distrito de Triunfo, Distrito de União Bandeirantes, Itapuã do Oeste, Distrito Joana D’arc, Distrito de São Carlos, Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste, Distrito de Migrantinópolis, Santa Luzia do Oeste, Distrito de Nova São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste e Distrito de Boa Esperança/ Chupinguaia.

Já para a jornada de 20 horas semanais, serão disponibilizadas 99 oportunidades, distribuídas entre as localidades de Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Ariquemes, Alto Paraíso,Campo Novo de Rondônia, Assentamento Rio Branco, Cujubim, Garimpo Bom Futuro, Monte Negro, Rio Crespo, Buritis, Distrito de Jacinópolis, Cacoal, Costa Marques, Distrito de São Domingos do Guaporé, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Distrito de Iata, Ramal Cachoeirinha, Jaru, Ji-Paraná, Distrito de Estrela de Rondônia, Presidente Médici, Vila Camargo, Vale do Anari, Distrito de Rondominas, Distrito de Querência do Norte, Primavera de Rondônia, Porto Velho, Castanheiras, Distrito de Nova Estrela, Seringueiras e Vilhena, respectivamente.

A avaliação dos concorrentes constará de unicamente de Prova de Títulos, onde serão considerados os documentos entregues no ato da inscrição. Na ocasião, serão observados e pontuados itens referentes a formação acadêmica dos candidatos e também a especialização.

No site PCi Concursos você tem acesso ao edital completo desta seleção, que terá prazo de validade de um ano, a contar da homologação de seu resultado final no Diário Oficial do Estado de Rondônia. O documento, que contém mais informações, pode ser acessado na integra.

Jornalista: André Fortunato

Autor / Fonte: André Furtado / PCi Concursos