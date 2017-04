Secretário Williames Pimentel é homenageado na Assembleia Legislativa

O deputado Ezequiel Júnior presidiu a sessão solene realizada nesta segunda-feira (17), no Plenário da Casa de Leis, para entrega de Medalha do Mérito Legislativo a Williames Pimentel de Oliveira. A homenagem foi proposta pelo parlamentar.

Ezequiel Junior iniciou a solenidade agradecendo a presença de todos e ressaltou que, ao lado do secretário-adjunto da Sesau, Carlos Eduardo Maiorquim, Pimentel tem exercido um excelente trabalho, que vem resultando em grandes avanços para o Estado.

O deputado disse ter sido uma grande satisfação ter apresentado à Casa de Leis a propositura que concede a Pimentel a mais alta homenagem do Parlamento.

“Essa medalha é uma forma desta Casa de reconhecer os avanços da saúde no nosso Estado nos últimos anos. Ainda tem muito que melhorar, mas não podemos deixar de olhar pelo retrovisor e ver que logo que o secretário assumiu, os avanços foram significativos”, declarou Ezequiel Junior.

O deputado citou melhorias no Hospital João Paulo II, Hospital de Base Ary Pinheiro e parabenizou os diretores das unidades hospitalares que, segundo ele, ao lado de Pimentel, têm oferecido à população um atendimento mais digno.

Ezequiel disse que o secretário tem sido um guerreiro e que não poderia deixar de reconhecer toda dedicação da equipe formada junto com o secretário-adjunto, diretores de saúde e todos os servidores que contribuem com o bom andamento dos trabalhos na Sesau.

“Que esse reconhecimento e essa homenagem lhe sirva de incentivo e combustível para que o senhor continue, junto com toda a sua equipe, a fazer um excelente trabalho. Nosso reconhecimento vai para a dedicação de todos vocês”, declarou Ezequiel ao secretário Pimentel.

O superintendente da Suder, Basílio Leandro de Oliveira, disse ser uma honra prestigiar uma homenagem dedicada à Williames Pimentel. Basílio contou ser sabedor do comprometimento do secretário desde a época em que o homenageado esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde.

O superintendente parabenizou os 24 deputados pela aprovação do que ele chamou de “justa homenagem e que seja extensiva a todos os servidores da Sesau”.

O diretor do Centro de Pesquisa de Medicina Tropical de Rondônia (Cepem), Mauro Tada, parabenizou o secretário e ressaltou que graças às boas intenções de Pimentel, tem recebido todo apoio necessário para desenvolver pesquisas e trabalhos que estão elevando a situação da saúde de Rondônia a um patamar de destaque no País. “É uma grande satisfação fazer parte dessa equipe. Meus sinceros parabéns ao nosso secretário Pimentel”, declarou Mauro Tada.

O deputado Aélcio da TV (PP) disse ser uma satisfação participar de uma homenagem de tal porte, em um país onde os valores estão cada vez mais defasados em relação à saúde pública. Segundo Aélcio, a saúde de Rondônia vem sofrendo uma significativa evolução graças ao bom trabalho do secretário.

“Tiro o chapéu para o senhor secretário. Essa pasta é a mais difícil e complicada do Estado, e o Pimentel e toda sua equipe tem sido competente e dado conta do recado, meus parabéns. A saúde do nosso Estado agradece”, destacou Aélcio da TV.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), disse que o secretário é merecedor de toda honra e reconhecimento dedicados pelo Poder Legislativo.

Segundo o parlamentar, os números mostram o quanto avançou a saúde na gestão de Pimentel. “Sua capacidade, organização e sua equipe de trabalho estão proporcionando aos rondonienses a possibilidade de uma saúde de mais qualidade”, expressou Laerte.

Em seguida, um breve currículo e um vídeo sobre a carreira de Williames Pimentel foram apresentados, e posteriormente o homenageado recebeu das mãos do deputado Ezequiel Junior a Medalha do Mérito Legislativo. O deputado concedeu a palavra a Pimentel.

Williames Pimentel, após cumprimentar todas as autoridades, seus familiares e servidores da Sesau, disse ser eternamente grato ao reconhecimento expressado pela Assembleia Legislativa. O secretário explanou sobre sua gestão, onde citou números e ações que demonstram e comprovam os avanços e as modificações refletidas no fortalecimento da saúde pública de Rondônia.

Pimentel agradeceu ao governador Confúcio Moura, que segundo ele, deu todas as condições para que ele pudesse coordenar, junto com toda sua equipe, trabalhos, projetos e investimentos na saúde dentro de todo o Estado.

“Ninguém é gestor da saúde se não tiver uma equipe comprometida e competente. Estendo essa homenagem e esse mérito a minha família e a todos meus parceiros. Eu recebo esse prêmio porque simbolizo a representação da Sesau, mas o esforço, o suor, a dignidade, os dias de cansaço, foram de cada um de vocês que contribuíram para que nós chegássemos a esse reconhecimento. Vou honrá-lo com todo meu respeito e orgulho”, concluiu Williames Pimentel.

O deputado Ribamar Araújo (PR) também compôs a Mesa.

ALE