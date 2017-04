Seduc abre dia 12 inscrições para contratação de mais de 70 estagiários

O governo de Rondônia realizará Processo Seletivo para Estágio Remunerado em diversas áreas. Nesta quinta-feira (6), o secretário estadual da Educação, Waldo Alves, autorizou a publicação do Edital Nº 10.

Estão sendo oferecidas 78 vagas para estágio remunerado no âmbito da Seduc/RO para atuarem na rede estadual de ensino e em unidades administrativas.

Os interessados devem estar matriculados em instituições superiores de ensino nos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo (exceto estudantes matriculados no último ano do curso).

A inscrição deverá ser realizada via internet: portal, no link concurso.seduc.ro.gov.br, que será disponibilizado a partir das 10h do dia próximo 12 às 23h59 dia do 1º de maio. O candidato preencherá o formulário de informações cadastrais e curriculares, o qual servirá como documento comprobatório de inscrição.