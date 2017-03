Depois de muita espera, Justin Bieber finalmente desembarcou no Brasil — e já está passeando por aí. O astro foi flagrado na tarde desta quarta (29) circulando pela orla de Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas foi umque acabou chamando atenção

Assim que as fotos do passeio começaram a pipocar pela internet, os beliebers logo perceberam que um homens que fazia a segurança de Bieber é incrivelmente bonito. E é claro que já levantaram a ficha do moço: trata-se do policial civil Ricardo Herter. Segundo informações do Ego, ele é piloto de helicóptero da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e faixa roxa de jiu-jítsu.

Bieber está no Brasil para fazer duas apresentações de sua Purpose Tour, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para comemorar a apresentação em terras cariocas, a produção do astro organizou uma festa que deve receber pelo menos 700 convidados hoje (29). Neymar e Bruna Marquezine já estão confirmados.

Reprodução/Twitter