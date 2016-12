Sem recursos, Vilhena cancela o Reveillón este ano.

O cancelamento do réveillon e da tradicional queima de fogos que marcava as viradas de ano em Vilhena, mostra a situação a que chegou a maior cidade do Cone Sul: o município não tem os R$ 10 mil necessários para o evento, pois está às voltas com as dificuldades para quitar os salários dos servidores.

A festa deixa de ser realizada pela segunda vez consecutiva. Outros eventos, como carnaval, 07 de Setembro e aniversário do município, também foram suspensos pelo mesmo motivo, segundo as autoridades ligadas à cultura local: “a crise econômica que o país enfrenta”.

Por coincidência (ou não), o dinheiro para a cultura só começou a faltar quando estourou o megaescândalo de corrupção que revelou um esquema de desvio de verbas públicas na prefeitura de Vilhena. A investigação da PF, iniciada em 2014, já levou secretários, prefeito, vice, vereadores e empresários para a cadeia. E não tem data para acabar.

Com a decisão pelo fim da festa popular, que reunia milhares de vilhenenses em praça pública, restará a quem não foi atingido pela “crise” buscar diversão nos vários eventos particulares realizados na cidade para celebrar a chegada de 2017.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação