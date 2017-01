Seminário vai discutir enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em decorrência de grandes obras

A Associação Brasileira Terra dos Homens, em parceria com a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, vai promover no dia 7 de fevereiro, das 8 às 17 horas, um seminário acerca dos resultados do Projeto “Diálogos em Rede-Estado, Empresas e Sociedade Civil no Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia, em Porto Velho.

O objetivo do evento é apresentar os resultados do projeto, que visa promover o fortalecimento das redes de enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes no contexto de grandes obras da região Norte do Brasil, como ocorreu recentemente em Porto Velho com a construção das Usinas do Madeira, e abordar de forma dinâmica a articulação entre Estado, Empresas e Sociedade Civil.

O projeto Diálogos Rede-Estado foi aprovado em edital público pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e é executado em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça.

O Ministério Público do Estado de Rondônia integra a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescente, que congrega técnicos de diversas instituições públicas e ONG’s do município de Porto Velho, com o objetivo promover ações voltadas ao combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.