Senador Ivo Cassol e deputado federal Luiz Claudio visitam hospital municipal

O Senador Ivo Cassol e o deputado federal Luiz Claudio, acompanhados do Prefeito Luizão do Trento, visitaram o Hospital Municipal Amélio João da Silva em Rolim de Moura (RO).

A visita foi para conhecer os equipamentos adquiridos pela Administração Municipal através das emendas parlamentares do senador Ivo Cassol e do deputado Luiz Claudio.

De acordo com o Prefeito os equipamentos adquiridos são de suma importância para salvar vidas. “Quero agradecer ao apoio do senador Ivo Cassol e do deputado Luiz Cláudio e a toda a bancada federal que destinaram quase R4 2 milhões de reais emendas para beneficiar a população rolimourense na área da saúde”, destacou o Prefeito Luizão.

Publicidade

“Esse é um trabalho em conjunto e eu fico feliz como senador da república poder ajudar diretamente a população que necessita da saúde pública”, frisou o senador Ivo Cassol.

Já o deputado federal Luiz Claudio anunciou que na próxima semana estará visitando novamente o município de Rolim de Moura com mais novidades para a saúde do município.

Além de conhecer os equipamentos adquiridos, ambos visitaram as enfermarias de obstetrícia.

assessoria