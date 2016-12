Senador Raupp afirma que Governo acertou ao reajustar os salários dos policiais civis do ex-Território de Rondônia

O aumento salarial concedido hoje será pago em 3 parcelas, a partir de 2017.

Brasília – O senador Valdir Raupp afirmou que o presidente da República, Michel Temer, acertou ao reajustar os salários dos policiais civis do Ex-território federal de Rondônia, através da publicação nesta sexta-feira, dia 30, da Medida Provisória nº 765. A decisão do governo federal beneficia os policiais civis dos territórios de Roraima e Amapá, além do Acre.

O senador disse que defendeu o aumento salarial para os policiais civis de Rondônia, desde à aprovação no Senado Federal, em novembro último, do PLC 78/2016, que reajustou os salários de cinco carreiras, entre elas, a de policial federal. Naquela sessão pedi que o aumento dado a essas categorias fosse estendido aos policiais civis de Rondônia, disse o senador. O aumento salarial concedido hoje será pago em 3 parcelas, a partir de 2017.

O senador informou que recebeu também apelos dos representantes sindicais dos policiais civis de Rondônia, a exemplo de Airton Procópío, do SINDFETRO e de Antônio Barros(Poeta), da ASSERTRON, para que a categoria tivesse o mesmo aumento dado à Polícia Federal.

Para o senador, a isonomia salarial entre a PF e os policiais civis do Ex-território é uma luta antiga e um ato de justiça para com esses profissionais que foram pioneiros na implantação do estado de Rondônia.

Por isso, fico feliz com a decisão do governo federal em atender a um pleito encaminhado por mim ao Ministério do Planejamento, finalizou o senador Raupp.