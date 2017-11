Senador Raupp cobra punição aos responsáveis por queimadas

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) parabenizou, em pronunciamento, a professora Elisângela Dell-Armelina Suruí, da Escola Indígena Estadual Sertanista Francisco Meireles, em Cacoal, Rondônia.

Ela foi premiada como Educadora do Ano por desenvolver um projeto de alfabetização na língua indígena Paiter Suruí para 15 alunos do 1º ao 5º do Ensino Fundamental. De acordo com o senador, esta ideia concorreu ao prêmio com outros cinco mil projetos de todo o país.

Segundo o senador, a professora afirmou que as línguas indígenas enfrentam dificuldades de transmissão para as novas gerações, pois as aldeias tem perdido população para as cidades.

Queimadas

Raupp também mostrou preocupação com as queimadas que atingem diversas regiões do Brasil. Segundo ele, o fenômeno é comum e até esperado em alguns momentos do ano, mas em 2017 a recorrência tem sido atípica.

Segundo o senador, foram 1.280 focos de incêndio em Rondônia no mês de julho contra 960 no mesmo mês de 2016. Raupp citou como caso mais grave o ocorrido no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que registrou neste mês o incêndio mais intenso de sua história. Para ele, é necessário punir os responsáveis pelos incêndios criminosos.

— Investigar, punir os responsáveis e aparelhar os órgãos públicos envolvidos no combate às queimadas são os caminhos para combater estes eventos que nos atingem todos os anos e com mais força em anos como 2017, em que tivemos níveis de calor e secura acima do normal — afirmou.

