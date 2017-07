Senador Raupp consegue no Banco do Brasil prorrogar o prazo do CCIR para que agricultores tenham acesso ao PRONAF

O senador Valdir Raupp conseguiu junto a direção nacional do Banco do Brasil prorrogar até 31 de julho de 2018, o prazo de apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural(CCIR) por parte dos produtores rurais nas operações de crédito, através do PRONAF.

Com essa prorrogação, os agricultores e produtores rurais do estado de Rondônia terão acesso a empréstimos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar(PRONAF), sem apresentar o CCIR, conforme exige banco federal. O prazo de vigência de apresentação do Cadastro do Imóvel nas operações financeiras – via PRONAF vencerá no próximo dia 31.

O senador conseguiu a prorrogação após audiência com diretores de Agronegócio do Banco Brasil, Marco Tulio Moraes e Gunther Knak, nesta segunda-feira(17/07), em Brasília. Também estava presente o presidente da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, Lúcio Valadão.

Segundo o senador Raupp, a prorrogação por mais um ano do CCIR significa um avanço para o agronegócio rondoniense, pois, milhares de agricultores familiares continuarão a ter acesso ao crédito o que vai expandir a economia do estado.

O senador destacou que ele a deputada federal Marinha Raupp já tinham conseguido a prorrogação do CCIR, em 2016, e agora conquistaram um novo prazo para a satisfação dos produtores rurais e pequenos agricultores.

Ele disse também que juntamente com a deputada Marinha vai trabalhar para acelerar a regularização fundiária em Rondônia após a sanção, na última semana, pelo governo federal da Medida Provisória 759, que trata sobre a entrega definitiva dos títulos dos imóveis urbanos e rurais aos seus proprietários.

Vou propor ao govenador Confúcio Moura um mutirão pela regularização fundiária no estado. Este mutirão envolveria o Governo do Estado, Secretaria da Agricultura, EMATER, INCRA, MDA e Programa Terra Legal, frisou o senador Raupp.

Ribamar Rodrigues / Assessoria de imprensa