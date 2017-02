Senador Raupp consegue no Banco do Brasil  que agricultores tenham acesso ao PRONAF  sem o cadastro do imóvel

(Brasilia, 08/02/17) O senador Valdir Raupp conseguiu junto a direção nacional do Banco do Brasil que agricultores e produtores rurais do estado de Rondônia tenham acesso a empréstimos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar(PRONAF), sem apresentar o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural(CCIR), conforme exigia a repartição creditícia federal.

O senador recebeu oficio do Gerente de Divisão do BB, Carlos Henrique Tabarani dos Santos, informando que o Banco aprovou, no último dia 2, a suspensão da exigência de apresentação do Cadastro do Imóvel (CCIR) até 31 de julho do corrente ano. Com isso, os agricultores rondonienses que desejarem contrair empréstimos no PRONAF poderão fazê-los sem o cadastro do imóvel.