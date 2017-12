Senador Raupp e deputada Marinha agendam visita do presidente do INCRA a Rondônia para o dia 21

O presidente do INCRA, Leonardo Góes estará em Rondônia, no dia 21 deste mês para participar da solenidade de entrega de títulos aos proprietários de imóveis rurais, como parte do plano de regularização fundiária do governo federal. O presidente do INCRA atende a um convite feito pelo senador Raupp e pela deputada federal Marinha Raupp, durante audiência realizada nesta terça-feira, em Brasília.

Do encontro também estiveram presentes o Secretário Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Jeferson Coriteac; a Secretária de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Juliana Simões, o superintendente do INCRA/RO Cletho Muniz Brito e Carlos Lopes, da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares.

De acordo com a agenda, serão entregues títulos de terras no dia 21, às 09h em Ariquemes, e às 14h, em Buritis. Nesta cidade também será inaugurado o escritório do INCRA, atendendo a um pedido do senador Raupp e da deputada federal Marinha Raupp.

O senador Raupp lembrou que a entrega dos títulos significa um passo importante na regularização fundiária e que com o documento dos seus imóveis em mãos, os produtores rurais poderão contrair empréstimos nos bancos oficiais e privados e expandirem a produção no campo.

Ribamar Rodrigues