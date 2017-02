Senador Raupp e Marinha debatem com mais de 30 prefeitos ações para desenvolver Municípios

O senador Valdir Raupp e a deputada federal Marinha Raupp se reuniram nesta terça-feira(14/02), em Brasília, com mais de 30 prefeitos rondonienses que estão na capital federal, na busca de recursos para obras públicas, nos municípios.

O senador e a deputada convidaram os prefeitos para uma reunião de trabalho para discutir os pleitos dos municípios que serão encaminhados para os ministérios e demais órgãos federais.

Durante a reunião de trabalho, o senador Raupp e a deputada Marinha colocaram os seus gabinetes,em Brasília a disposição para orientações a respeito dos projetos e ações que podem ser elaborados e que interessam aos Municípios.

O senador disse que, em praticamente, todos os 52 municípios têm ações dele e da deputada Marinha e que a meta é aumentar o número de ações voltadas para o desenvolvimento de cada Município, principalmente nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e setor produtivo.

Para a deputada Marinha é sempre importante promover encontros com prefeitos e prefeitas do estado para se inteirar das prioridades de cada Município. Vamos trabalhar em parceria para destinar recursos federais para os municípios executarem importantes obras, disse a deputada Marinha, no encontro com os prefeitos rondonienses.

Assessoria