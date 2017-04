Senador Raupp nega acusações de delatores que teria recebido recursos da Odebrecht

O senador Valdir Raupp repudiou as acusações de delatores da operação Lava Jato e lembrou que nas acusações, os delatores afirmaram que entre os beneficiados supostamente, estariam agentes públicos. “Da minha parte, asseguro que nunca recebi e nem autorizei ninguém a promover negociações absurdas como essa”, reafirmou o senador Raupp.

Segundo o senador, as acusações são levianas e descabidas e que jamais autorizou qualquer pessoa a falar em seu nome ou fazer negociações espúrias junto a qualquer empresa e, muito menos a Odebrecht.

“Nunca tratei com ninguém sobre esse tipo de operação para obter vantagem indevida de qualquer empresa. Considero injusta tais acusações e vou provar que jamais recebi qualquer valor citado pelos delatores da Operação Lava Jato”, disse Raupp.

De acordo com o senador, a única doação legal recebida pelo PMDB de Rondônia foi a de R$ 500 mil e consta na prestação de contas do partido, tendo sido declarada e aprovada pela Justiça Eleitoral.

“Com relação a essas acusações – pergunto :Quem recebeu? E para quem foi destinado esse valor? Asseguro que não recebi e no momento certo, a verdade será restabelecida”, disse o senador.

Assessoria de Imprensa

Ribamar Rodrigues