Senador Raupp trata com presidente da República Michel sobre investimentos chineses em Rondônia

Investimentos chineses no estado de Rondônia foi um dos pontos da pauta da audiência entre o senador Valdir Raupp, o presidente da República, Michel Temer e um grupo de empresários chineses interessados em investir no Brasil. A audiência ocorreu na tarde desta terça-feira(18), no Palácio do Planalto.

Segundo o senador, os empresários convidaram o presidente Temer a participar de um Congresso de Empresas na China que acontecerá em setembro próximo durante a realização da Reunião dos BRICS – grupo de países formado por: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Como o presidente da República estará no Encontro dos BRICS é importante que ele participe desse congresso de grandes empresas interessadas em investirem no Brasil e em Rondônia, disse o senador Valdir Raupp, após a audiências no Palácio do Planalto.

Segundo o senador, Rondônia tem grandes projetos que podem atrair investimentos chineses, como a construção da Ferrovia Bioceânica, no trecho Porto Velho/Vilhena/Sapezal, no Mato Grosso e, na área do agronegócio, a partir da implantação da Zona de Processamento de Exportação(ZPE), em Porto Velho.

O senador Raupp convidado pelo presidente da República a participar do Encontro Anual dos BRICS, na China, informou que vai aproveitar a oportunidade para atrair empresas a investirem na área de infraestrutura do estado, como forma de expandir a economia local, através da geração de emprego e renda para os rondonienses.