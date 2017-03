Seringueiras – Casal é preso transportando maconha na BR 429

Um casal foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (28) na BR 429 km 11 região de Seringueiras/RO. A dupla foi presa com um quilo de maconha.

Segundo a Polícia Militar, após a abordagem em uma motocicleta com duas pessoas foi encontrado debaixo das vestes da mulher identificada por Fernanda S R uma sacolinha com dois tabletes com entorpecente.

O condutor da motocicleta Valtecir de A J confessou que o casal havia saído para a cidade de Novo Horizonte e adquirida a droga com a intenção de entrega-la em Seringueiras e em contra partida receberiam quinhentos reais pelo transporte.

O casal foi flagranteado na delegacia de São Francisco do Guaporé pelo crime de tráfico de drogas.

Autor / Fonte: rotacomando.com.br