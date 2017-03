Servidor morre ao cair do décimo nono andar do Congresso

Um homem morreu após cair do 19º andar do prédio do Congresso Nacional nesta sexta-feira (17/3), por volta das 12h40. A queda foi dentro do espelho d´água. A polícia investiga se ocorreu um acidente ou suicídio, e ainda tenta identificar a vítima, que pode ser um funcionário terceirizado.

O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) vai instaurar inquérito para apurar o caso e a perícia será feita pela Polícia Civil do DF. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas para auxiliar nas investigações.

O edifício tem 28 andares e as janelas são parafusadas desde a década de 1990. De acordo com um servidor, que ingressou na Câmara em 1994, naquele ano uma colega se jogou dos andares mais altos do edifício. Como medida de segurança, para evitar novos episódios, a administração da Casa decidiu vedar permanentemente as janelas.

Testemunhas disseram que o barulho foi muito alto e assustou a todos. “Eu pensei que tivessem jogado uma bomba. Corri para ver o que era”, contou Lera Freire, 52, funcionária terceirizada no Senado.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada. Mas quando a equipe chegou ao local, o homem já estava morto.

Metropoles