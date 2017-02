Servidores municipais de Porto Velho decidem entrar em greve por tempo indeterminado

Em assembleia realizada na manhã desta terça-feira, 14/02, na Praça das Três Caixas D’Água, em Porto Velho, os servidores municipais da Capital decidiram entrar em greve geral, a partir do dia 20 de fevereiro, até que o prefeito revogue a Lei que extinguiu o quinquênio.

A assembleia foi conjunta e reuniu servidores de todas as categorias.

Além da greve geral, os servidores decidiram que vão entrar na justiça para tentar anular a sessão da Câmara Municipal do último dia 07 de fevereiro de 2017, que foi realizada na calada da noite através de um requerimento do vereador Alan Queiroz (PSDB) líder do prefeito Hildon Chaves (PSDB).

Os servidores também decidiram que a mobilização continua em todos os setores da administração municipal.

Não está descartada a realização de manifestações em vários locais da Capital.

Autor: Assessoria de Imprensa-Sintero