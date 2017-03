Sete bandidos fogem de presídio em Rondônia

Os homens conseguiram fugir após serrarem grandes da cela A-2 do pavilhão 7, onde haviam outros presos que não conseguiram escapar porque foram descobertos a tempo.

De acordo com informações dos próprios agentes, não é a primeira vez , neste ano, que acontece fuga no mesmo presídio, onde falta manutenção em várias partes do complexo.

Os presos do “470” , considerados de alta periculosidade, são apenados transferidos de outros presídios onde se envolveram em confusões.

“Enquanto as autoridades não tomarem uma providência , dando melhores condições de trabalho para o agentes penitenciários , o sistema prisional vai continuar falho”, disse um agente, que não quis se identificar. Ele relatou que a estruturas do presídio está todas comprometidas devido a outras tentativas de fuga.

Tudorondonia