Setur e Iphan discutem melhorias para o turismo em Rondônia

O superintendente estadual de Turismo, Júlio Olivar, recebeu na manhã desta quarta-feira (29), a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Rondônia, Delma Batista Siqueira, para tratar de assuntos ligados a valorização do turismo no estado.

Na ocasião trataram sobre regularização fundiária do museu Casa de Rondon localizado em uma área pertencente à Base Aérea em Vilhena, situação a qual a Setur precisa de apoio para destravar a questão burocrática do local para que possa ser revitalizado e voltar a ser um atrativo turístico no município.

Delma Batista pediu informações à Setur sobre a questão turística do Real Forte Príncipe da Beira que está juntamente com mais 19 Fortes do Brasil como candidato a se tornar patrimônio mundial perante a Unesco. Ela explica que o Forte Príncipe é o maior do Brasil e tem grandes chances de ser escolhido.

Quanto ao Forte, Júlio Olivar enfatiza que a Setur trabalha com a promoção do destino e já solicitou a sinalização e pavimentação de Costa Marques ao local para melhorar a acessibilidade, possibilitando que o espaço possa de fato ser vendido como destino turístico. Olivar lembrou, ainda, que está em trâmite na 17ª Brigada de Infantaria de Selva o processo de revitalização do espaço.

Também falaram sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, até então sob a responsabilidade de Prefeitura de Porto Velho. A questão da revitalização está sob a responsabilidade da Usina de Santo Antônio que precisa ser acompanhada e cobrada. Ao Estado, compete a segurança pública da área. Ainda sobre a EFMM, Júlio Olivar ratificou a solicitação feita pelo Estado acerca da cessão de uma locomotiva (das muitas que estão abandonadas pelos caminhos da antiga linha férrea) para compor o conjunto arquitetônico do Espaço Alternativo, obra de vulto em curso, que se tornará um novo cartão-postal da Capital.

Delma Batista reconhece que Rondônia tem muitas áreas a serem exploradas e divulgadas e que precisam de um olhar mais atento do poder público, colocando-se a disposição para “destravar” e dar os devidos encaminhamentos para explorar o turismo histórico e cultural.

Taciana Guzman

Assessoria de Imprensa – Setur