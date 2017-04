Show do Capital Inicial é o destaque da agenda em Porto Velho

Sábado e domingo com vários eventos. O destaque é o show do Capital Inicial neste sábado. Confira a lista de eventos. disponibilizada pelo portal Rondoniagora:

Capital Inicial Acústico NYC – Acústico NYC é o mais recente trabalho do Capital Inicial e celebra os últimos 15 anos de estrada da banda, com versões acústicas de grandes sucessos, músicas inéditas e algumas regravações.

Local – Talismã 21

Horário – A partir das 22 horas

Tiago Iorc – é um daqueles raros casos em que um artista consegue dialogar com um grande público justamente pela alta qualidade de seu trabalho. Dono de bela voz e grande inquietude criativa, o brasiliense criado no exterior vê seu público crescer consideravelmente a cada turnê.

Local: Teatro Estadual Palácio das Artes

Horário do show: a partir das 22 horas

Informações: (69) 99363-6628

Aniversário da Deep Club com Jonas e Jairo e Júnior Magalhães.

Local – Deep Club

Horário – 23 horas

Informações – 99213 1208

Baile da Diferentona – com três atrações cariocas na mesma noite: Mulher Pepita, DJ Rebecca Foxx e DJ Marcelo Haubrich.

Local – Dimples Dance

Horário – 23h30

Entradas – R$60 (antecipado), R$65 (na porta), R$70 (camarote)

Lançamento Desmanche – Eu Vivo Por Tudo Aquilo que Eu não Posso Ser, com apresentações de MRAR, Bart Beats, Ehoro e FYXZ.

Local: Serenim, Av. José do Patrocínio, 736, Centro

Horário: 20 horas

Entrada: R$ 10

1° Feijoada da Macabra – A primeira feijoada da Atlética Macabra, com clima agradável e um bom pagode.

Local – Bar da Fama, Avenida Pinheiro Machado

Horário – 12 horas

Ingressos e informações: 99223 1278 (Cintia); 99235 2304 (Veronica) e 99236 5906 (Lucas Brasil)

Encontro de fãs – Romance de Época

Local – Livraria Leitura, no shopping da Avenida Rio Madeira.

Horário – 15 horas

Sertanejo com Madson Lamarão

Local – Buteco do Bolívia, Rua Geraldo Siqueira, 3407, Caladinho.

Horário – 21 horas

Domingo

I Feijoada – Cavalaria e Patrola

Local – Barril Bar, na Rua Dez, 4272, Bairro Rio Madeira

Horário – 12h30

Entrada – R$ 25

Moebius – A Grão Cia de Dança, de Florianópolis, apresenta o espetáculo inspirado na obra do artista holandês Maurits Cornelis Escher, admirado pela capacidade de produzir imagens gráficas com efeitos de ilusão de ótica.

Local – Teatro Palácio das Artes

Horário – 20 horas.

Segunda-feira (10), às 16h30

Entrada – gratuita, mas os ingressos devem ser retirados uma hora antes da sessão, no próprio local.