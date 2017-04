Sindicalistas depredam entrada do Congresso em tentativa de invasão

Um grupo de sindicalistas tentou invadir na tarde desta terça (18) o Congresso Nacional durante um protesto contra a reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Michel Temer.

O grupo entrou na Casa pela rampa que dá acesso ao Salão Negro. A Polícia Legislativa tenta conter os manifestantes com homens munidos de escudos.

Antes da invasão, do lado de fora, trabalhadores da segurança pública queimaram caixões que representariam a aposentadoria dos profissionais da área.

Homem usa cone para quebrar vidro no Congresso Nacional

Diversos sindicatos que representam agentes da segurança pública se reuniram esta tarde em Brasília para protestar contra a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 287, que traz a reforma da Previdência apresentada pelo governo.

Os profissionais estão reunidos sob a UPB (União dos Policiais do Brasil), entidade criada no fim do ano passado e que reúne cerca de 30 sindicatos da categoria.

Segundo a UPB, a proposta do governo não contempla uma aposentadoria que corresponda ao risco do trabalho dos agentes de segurança pública.

Com isso, a organização defende que as menções a servidores que exerçam atividade de risco sejam retiradas do texto da reforma.

Uma das entidades que formam a UPB é a Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais). Em comunicado divulgado esta terça (18), a Fenapef disse que, “caso o governo insista em aprovar o texto atual da PEC 287, os policiais farão um ato simbólico de paralisação por meio da entrega de armas e coletes.”

Em entrevista ao UOL no úlitmo dia 5, Jânio Bosco Gandra, presidente da Cobrapol (Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis), anunciou que o policiais civis tinham agendado para esta terça-feira uma grande mobilização como forma de retaliar a reforma da Previdência. “A segurança pública vai parar mesmo sem ter greve. O Estado vai ter que proporcionar todos os meios para o policial trabalhar. Caso contrário, vai ficar todo mundo na delegacia”, disse Gandra.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) publicou em seu perfil no Facebook cenas do momento em que a confusão começou dentro do Congresso.