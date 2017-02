Sindicatos estão preocupados com suspensão do Pecúlio-Iperon

Representantes dos sindicatos representativos do servidor público estadual vão procurar o Ministério Público do Estado de Rondônia para pedir a averiguação urgente da suspensão repentina do Pecúlio-Iperon do contracheque do funcionalismo estadual.

Sindsaúde, Sintero, Sinsepol, Singepron, Sintraer, Simporo, e Sindafisco, dentre outros sindicatos representativos estão preocupados com a suspensão, que poderá acarretar prejuízos aos servidores e até comprometer a aposentadoria desses funcionários públicos.

O documento diz ainda que há dois meses os descontos não são realizados pela folha de pagamento e tão logo a situação volte ao normal, os servidores terão que desembolsar todo o passivo que ficou para trás, provocando um passivo desnecessário eu seus contracheques.

A questão mais preocupante é que, em caso de sinistro, o servidor pode ficar descoberto por não estar contribuindo com o fundo previdenciário do Iperon. A situação é injusta, pois há milhares de servidores que contribuem com sua previdência há três décadas e, de uma hora para a outra, esse direito ao seguro lhe é retirado sem qualquer justificativa.