SINDSEF convoca beneficiários da ação rescisória 475 do Plano Collor/Ex-Sucam para assinatura de documentos

O SINDSEF/RO convoca os servidores, relacionados abaixo, para que compareçam as Coordenações Municipais ou a Sede Administrativa em Porto Velho.
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO convoca os servidores, relacionados abaixo, para que compareçam as Coordenações Municipais ou a Sede Administrativa em Porto Velho, no prazo mais breve possível, para proceder a assinatura de CONTRATO E PROCURAÇÃO referente à ação rescisória do 475/91 Plano Collor/Ex-Sucam.
Vale ressaltar, que os pensionistas devem anexar a CERTIDÃO DE DEPENDENTE e CERTIDÃO DE ÓBITO a procuração e contrato.
A PROCURAÇÃO e CONTRATO de honorários advocatícios estão disponíveis para download.
Por gentileza, aqueles que constam na relação, porém já entregaram a documentação, favor desconsiderar a convocação.
CONFIRA LISTA
62 ABELARIO HONORIO VIEIRA
190 ABELIO HONORIO VIEIRA
528 ADAIR MARTINS DE OLIVEIRA
387 ADANIL DE OLIVEIRA RODRIGUES
212 ADAO COSTA ALVES
637 ADÃO FRANCISCO DOS PASSOS
195 ADEMAR DUTRA PEREIRA
353 ADEMIR JOSE MARTINELLI
436 ADENIL JOSE DA SILVA
429 ADENIZIO LUIZ DA CUNHA
475 ADHEMAR SARMENTO DA SILVA
39 ADILSON LUIZ CAPELINI FARIA
479 ADONIAS DIAS DA SILVA
153 AECIO RODRIGUES SOBRINHO
585 AGEMIRO EVANGELISTA DOS SANTOS (ARGEMIRO)
583 AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO
193 AILTON MARTINS DE LIMA
460 AILTON MIRANDA DA SILVA
654 AIRTON PEDRAZA FAREL
31 AIRTON VENANCIO
537 ALBEMARINA RAMOS FALCÃO
584 ALBINO ALVES DE SOUZA
453 ALBINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
405 ALBINO JOSE DA SILVA
549 ALCEU DE JESUS SILVA
463 ALCIDINO LACERDA DE BRITO
615 ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO
22 ALCIR TEXEIRA DE CARVALHO
367 ALDA DA SILVA UCHOA
254 ALDEIR DE OLIVEIRA MAIA
696 ALDENORA PEREIRA DA SILVA
26 ALDO LIMA DA FONSECA
391 ALFREDO BRANDT MARIANO
68 ALFREDO JOSE AGUIAR FILHO
328 ALFREDO SIMÕES
564 ALFREU FIOROTTE
420 ALGEU FIOROTTI
258 ALIRIO DE SOUZA MARINHO
655 ALMERINDO NERY BRITO
144 ALMIR ALVES DE CARVALHO
34 ALTAIR LIMA DE JESUS
408 ALTAIR PAULO VIEIRA
567 ALUIZIO AVELINO DA SILVA
455 ALUIZIO DANTAS DE OLIVEIRA
340 ALUIZIO GOMES DA SILVA
236 AMARILDO BARROZO DE BRITO
617 AMARILDO BORGES DO CAMPOS
393 AMARILDO PAULON
173 AMARILDO REINOSO DE FARIAS
469 AMAURI BRAVO ROSSI
130 ANA MARIA DE MEDEIROS NOBREGA
27 ANA MARIA LEAO
29 ANA MARIA PINHEIRO
28 ANA RITA AZEVEDO MAIA
545 ANDRE LUIZ REIS
656 ANGELA SALAZAR
88 ANGELO GARNIER
346 ANTENOR BORES DA SILVA
470 ANTONIO APARECIDO DA SILVA
166 ANTONIO BALBINO DA SILVA
309 ANTONIO BELEZA PINHEIRO
163 ANTONIO CARLOS COSTA
151 ANTONIO CARLOS DA COSTA
422 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
493 ANTONIO CLARINDO DE SOUZA
638 ANTONIO CLAUDINO FERNADNES
274 ANTONIO DAS GRAÇAS PASSOS
141 ANTONIO DE OLIVEIRA
544 ANTONIO DELFINO FILHO
121 ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA
224 ANTONIO EDSON DA SILVA
657 ANTONIO EPIFANIO BATISTA DE SOUZA
411 ANTONIO FAUSTINO DA ROCHA
495 ANTONIO FERREIRA DA SILVA
398 ANTONIO FERREIRA DE ASSIS
614 ANTONIO FERREIRA DE ASSIS
685 ANTONIO IVO MOTA DE OLIVEIRA
197 ANTONIO JAIR VALERIO
477 ANTONIO LOPES DA SILVA
538 ANTONIO MARIANO DINIZ DA COSTA
403 ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
357 ANTONIO NICOLAU SOBRINHO
95 ANTONIO NUNES DA SILVA
347 ANTONIO PEREIRA DE MESQUITA
618 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
128 ANTONIO PESSOA NOVAIS
156 ANTONIO PISTORE
311 ANTONIO RAMOS DAS NEVES
83 ANTONIO RECH
501 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
271 ANTONIO SANTOS RODRIGUES
318 ANTONIO SERAFIM DA SILVA
248 ANTUNIETA MARTINS DE SOUZA
516 APARECIDO AMARAL DE MELO
354 APARECIDO DONIZETE FORNI
326 APARECIDO MOREIRA DE ABREU
499 APARECIDO NOGUEIRA
518 ARCEU AGUIAR DE MOURA
554 ARGEMIRO ARMANDO DE SOUZA
374 ARGEMIRO MELLO DE MORAES
75 ARGEU GUEDES
468 ARIEL PINTO DA SILVA
10 ARLEY RAMOS DA SILVA
639 ARLINDO CUSTÓDIO DE SOUZA
418 ARMANDO BARROS LOPES
267 ARNALDO DE OLIVEIRA SALU
658 ARNALDO SAMPAIO DE PAULO
40 ARQUILAU LIMOEIRO
214 ARTUR SIMOES DA SILVA
385 AUDENIR COSMOS DOS SANTOS
559 AUGUTO TUNES PLAÇA
356 AUREA BATISTA CAMPOS
46 AVANILTON CRISOSTHOMOS DOS SANTOS
721 AYRES BATISTA CAMPOS
52 AZUILA URTIGA PEREIRA ANTUNES
522 BELONE MARTINS NETO
208 BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS
254 BENEDITO NEVES DE CARVALHO
361 BENTO CAUPER JUNIOR
659 BENTO ELIZEU DEMÉTRIO
51 BONIFACIO RODRIGUES DA SILVA
714 BRASILINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
272 BRAZ RAMOS DAS NEVES
161 CAIO SOTTER REZENDE GARCIA
560 CALIR JOSE MOREIRA
134 CALRES ALBERTO GABROUITZ
35 CARLITO XAVIER DA SILVA
99 CARLOS ALBERTO ALVES
217 CARLOS ALBERTO MARTINELI
459 CARLOS ANTONIO ALVES BASILIO
431 CARLOS GOMES DE SOUZA
525 CECILIA SILVA SANTOS
221 CELSO BARBOSA SOBRINHO
194 CELSO DIAS DA SILVA
97 CICERO BARBOSA
416 CICERO ESTEVAN DA SILVA
452 CICERO MARTINS DA SILVA
569 CICERO NUNES DA SILVA
572 CICERO NUNES DA SILVA
11 CICERO ROSENDO DA SILVA
677 CICERO XAVIER DA PAZ NETO
250 CILDOVAL BARBOSA PEREIRA
700 CIREMA DE SOUZA DANTAS
619 CLARISMUNDO LOPES DE OLIVEIRA
620 CLAUDIO ANTONIO RAMOS
514 CLAUDIO MARTINS TOMAS
24 CLAUDIONILSO DE OLIVEIRA MACHADO
321 CLEOMAR ALVES MENDES
527 CLEONICE FREIRE GOMES DE OLIVEIRA
390 CLEONICE MARIA RIBEIRO DA SILVA
529 CLEONILDO BARROS
245 CLIDOVAL BARBOSA PEREIRA FILHO
199 CLOVIS ALBERTO POMPEU TEIXEIRA
322 CORNELIO SIUTA
660 COSME ALVES DE FREITAS
303 CREUZA FIRMINO SOBRINHO
709 CRISTINA DA SILVA LEITE
680 DALVA LOPES DA COSTA
482 DAMIÃO AGOSTINHO DO NASCIMENTO
550 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
211 DARCI PRADO
485 DAVID EDUARDO SAWCZUK
458 DAVID GOMES DE SOUZA
504 DELMIRO ANTONIO DA SILVA
661 DEMTRIO NASCIMENTO PINHEIRO
185 DEOLINDA FERREIRA SABAI
196 DERCI SOARES DE MIRANDA
335 DERLY FREITAS CHAGAS
376 DEUSDETH TEMOS DOS SANTOS
535 DEUSLENE ANDRADE DA SILVA
172 DEVALDO MODESTO
662 DEVANIR OLIVEIRA FRANÇA
101 DILSON JUAREZ DE ABREU
263 DILSON PEDRAÇA
505 DILSON ROCHA MATIAS
441 DINOR DO NASCIMENTO
686 DIORANDE BARBOSA DIAS
363 DIVA FARIAS
25 DOGEVAL LOCIO DE BARROS FILHO
621 DOMINGOS GRAZIOLLA
345 DOMINGOS RIBEIRO DA ROCHA
235 DOMINGOS SAVIO PEREIRA CAVALCANTE
133 DOMIZETE SOUZA DA SILVA
558 DONIZETE BUENO
348 DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS
587 ECLAIR COELHO DA SILVA
663 EDIMAR LEITE DE OLIVEIRA
146 EDIMILSON NUNES NOBREGA
293 EDIVAL RODRIGUES DA SILVA
149 EDIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS
389 EDMILSON DA SILVA CRUZ
316 EDMUNDO PEREIRA DE ARAUJO
168 EDNALDO ARAUJO DA SILVA
184 EDSON BATISTA GOMES FERREIRA
640 EDSON FERNANDES
57 EDSON MARTINS DE SOUZA
150 EDSON PAULO MATTANA
338 EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
251 EDUARDO DE OLIVEIRA
417 EDVALDO FERNANDES DA SILVA
622 ELDEMIR BATISTA DA SILVA
513 ELIAS LOPES DE CARVALHO
198 ELIAS PEREIRA DE MATTOS
692 ELIAS REIS DE OLIVEIRA
65 ELIAS RODRIGUES FERREIRA
578 ELIEL REIS
371 ELIEUSA FERREIRA VEIGA
364 ELIEZER LOPES DE CARVALHO
139 ELIS REGINA DOS SANTOS ARAUJO
302 ELIZA GOMES NUNES ALBEEK
276 ELIZEO VIEIRA DA SILVA
586 ELIZERD DA SILVA FERREIRA
641 ELIZERD DA SILVA FERREIRA
664 ELIZEU MOISES DE AGUIAR
487 ELTRON CEARENSE GOMES
530 ELZA MARIA CAMPREGNHER DO NASCIMENTO
111 EMERITO RIQUELME
415 ENNE LUIZ TEIXEIRA
478 ENOQUE DIAS DA SILVA
581 EPAMINONAS DA SILVA MOUSINHO
395 ERMES SOARES MAIA
536 EVA CANDIDO MUNIZ
294 EVARISTO DE MELO
145 EVERALDO DA SILVA
623 EZEQUIAS DE SOUZA BASTOS
642 FABIO GONÇALVES DE LIMA
92 FELISMIRO CARDOSO DA SILVA
589 FERNANDA DANTAS COSTA
174 FIDELCINO FOGAÇA LESSA
409 FLAVIO SANTOS
228 FLORISVALDO SAOARES
333 FLORIVAL TELES DOS SANTOS
710 FRANCISCA CONCEIÇÃO LIMA
665 FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA
119 FRANCISCA MOREIRA BRAZ
591 FRANCISCO ALEXANDRINO DA SILVA
21 FRANCISCO ALVES MOTA FILHO
590 FRANCISCO ALVES MARTINS
207 FRANCISCO APRECIDO DA SILVA
120 FRANCISCO BATISTA PEREIRA
715 FRANCISCO BOBERTO BOTELHO
164 FRANCISCO BRIRO DO VALE
147 FRANCISCO CANIDE MIGUEL
257 FRANCISCO CHAGAS MELO FONTENELE
616 FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE
165 FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO
103 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NOBREGA
566 FRANCISCO DE FATIMA REBOUÇAS
330 FRANCISCO DOS SANTOS COSTA
124 FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
237 FRANCISCO EUFRAZIO MENDONÇA
474 FRANCISCO FOGAÇA LESSA
643 FRANCISCO MACEDO DA SILVA
546 FRANCISCO MANOEL DE FARIA
299 FRANCISCO MATEUS DE LIMA
644 FRANCISCO PAULO DE PRITO
286 FRANCISCO RAMALHO DA COSTA
255 FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS FILHO
588 FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA
337 FRANCISCO SILVA
261 FRANKNILDO BENIGNO
72 FRNCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS
105 GEDAL RAMOS DA SILVA
362 GENESIO BERNADO BOFF
279 GENEZIO TIBURCIO DE SOUZA
219 GENOINA BATTISTINI
613 GENOINA BATTISTINI
534 GERALDO BARBOSA DOS SANTOS
629 GERALDO CLETO MAGALHAES
3 GERALDO EUZEBIO DA SILVA
135 GERALDO LUIZ DA SILVA
624 GERALDO VANJURA
592 GERARDO CARNEIRO BRAUNA
30 GERSEI JEAN GOMES FREIRE DA ROCHA
298 GERTRUDES ALMEIDA SANTOS CARVALHO
555 GERVANO NUNES GOULART
131 GERVASIO DOS SANTOS CORVELLO
222 GERVASIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
380 GETULIO ALENCAR FRANÇA
290 GETULIO PAIXÃO FERREIRA
579 GILIO CARLOS MANOEL AGUIAR
320 GILMAR GONÇALVES
152 GILMAR LEANDRO ALVES
435 GILSON SOUZA DA SILVA
284 GILVAN LOPES
278 GONZAGA RODRIGUES PIMENTEL
718 GUILHERME MEGIAS
666 GUSTAVO DIAS
541 HELENA FERREIRA NEPOMUCENO
115 HELIO AQUILES PACHECO
645 HELIO ARRUDA CORREIA
266 HELIO EVARISTO DE MELO
129 HILDEBRANDO PINTO DA ROCHA
155 HONORATO BRITO DA COSTA
430 HONORIO PASTORE VASGAS
646 IANARA PEIXOTO DE SOUZA GALDINO SILVA
571 IDEVALDO PEREIRA
108 ILSON APARECIDO CIRICO
275 ILSON DE JESUS GOMES DAS NEVES
341 IMAIM VILELA DA SILVA
406 INACIO AGOSTINHO BIANCHINI
181 IRENE RAMOS DE VASCONCELOS BARTOLANI
687 IRENI FORTUNATO ANDREATA
625 IRINEU BOFF
79 ISAQUE CASTRO DE MEDEIROS
553 ISRAEL ROSA CORTES
570 ISRAEL TEODORO DE PAULO
443 ITAMAR GONÇALVES PINHEIRO
667 IZABEL AGUIAR RODRIGUES
158 IZAIAS PINTO DE VITORIA
702 IZAURA PEREIRA DOS SANTOS
102 IZAURA PERES
426 JAIME MANFRE DE MATOS
396 JAIR CUSTODIO
552 JAIR RAIMUNDO CHAVES
647 JAIRO MEDEIROS
186 JANDIRA DE MELO LIMA LUCENA
466 JANILCE SELMA PEREIRA DOS SANTOS
187 JANIO OLIVEIRA FERREIRA
182 JANUARIO CEZAR DA SILVA
37 JARDINALDO BORGES DE ALMEIDA
476 JAUMIR MARQUES FERREIRA
580 JEOVA PIMENTEL (DOS SANTOS )
548 JESAIAS ALVES DE MACEDO
127 JESSE VIEIRA
464 JESUS JOSE ALVES
249 JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO
296 JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO
89 JOAO ALVES FERNANDES
370 JOAO AYLTON DAMACENA
110 JOAO BATISTA DA SILVA
412 JOAO BATISTA DE BARROS
716 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
593 JOAO BATISTA FORTUNA
4 JOAO BATISTA RODRIGUES
6 JOAO BATISTA RODRIGUES
444 JOAO CAITANO
440 JOAO CAMPOS DE OLIVEIRA
109 JOAO CARLOS CORONEL
70 JOAO CARLOS ZEFERINO DOS REIS
439 JOAO CORDEIRO VIDIO
331 JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES
98 JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES
383 JOAO DE ANDRADE
82 JOAO DONIZETE RODRIGUES
50 JOAO DOS SANTOS MIRANDA
281 JOAO ESTEFILO DO NASCIMENTO
352 JOAO FERREIRA DOS SANTOS
668 JOAO FIGUEIRA XAVIER
216 JOAO FRANCISCO DE OLIVIERA
600 JOAO GONÇALVES DOS SANTOS
58 JOAO JOSE PESSOA
80 JOAO LEONTINO VIEIRA
63 JOAO LOPES DE SOUZA
612 JOAO LUIZ GAMBATI
223 JOAO LUIZ GAMBATO
512 JOAO MACHADO
626 JOAO MARIA MACHADO
717 JOAO MARTINS DOS SANTOS
597 JOAO MIGUEL DE SOUZA
515 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA
451 JOAO SEVERO DA SILVA FILHO
313 JOAO SILVA
394 JOAO SILVA CRUZ
14 JOAO SOARES DIAS
288 JOAO VIEIRA DA SILVA
454 JOAQUIM AUGUSTO DE BARROS
360 JOAQUIM DAVID SILVA
238 JOAQUIM MARINHO DA SILVA NETO
243 JOAQUIM MENEZES DA SILVA
410 JOAQUIM PEDRO NETO
132 JOEL FERREIRA SILVA
602 JOELSO FRANCISCO DE LIMA
636 JOELSO FRANCISCO DE LIMA
259 JONAS BRIGIDO DOS SANTOS
41 JONAS SILVEIRA
178 JONATAS DA SILVA PEREIRA
104 JORGE BIAL GONÇALVES
373 JORGE LOUREIRO DOS SANTOS
669 JORGE LUIZ PINTO PIMENTEL
307 JORGE LUIZ SILVA DOS REIS
705 JORGE LUIZ SILVA DOS REIS
720 JORGE MARIO BATISTA
170 JOSE ALBERTO DOS SANTOS
292 JOSE ALBERTO DOS SANTOS
94 JOSE ALMEIDA DA SILVA
648 JOSE ALTAMIRANO DE MORAES
2 JOSE ALVES DE CARVALHO
49 JOSE ALVES DE SOUZA FILHO
231 JOSE ALVES SANTOS
239 JOSE ANTONIO CHAVES TEIXEIRA
381 JOSE ANTONIO DOS SANTOS
327 JOSE ANTONIO REBOUÇAS
55 JOSE ANTONIO TEODORO
138 JOSE APARECIDO PEREIRA
575 JOSE APARECIDO MENEZES
594 JOSE BARBOSA SODRÉ
598 JOSE BATISTA DE BARROS
117 JOSE BENVINDO DE CARVALHO
13 JOSE BEZERRA DA SILVA
627 JOSE BONIFACIO DE JESUS
649 JOSE BONIFACIO DE SOUZA
424 JOSE BORGES DE LIMA
392 JOSE CARDOSO FILHO
446 JOSE CARLOS DA SILVA
650 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
599 JOSE CARLOS LUZ
15 JOSE CLAUDIO ALVES
256 JOSE DE Aa. Da costa sobrinho
106 JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA
628 JOSE DE RIBAMAR SOUZA
33 JOSE DOS SANTOS
188 JOSE EDUARDO DA SILVA
488 JOSE ELIAS DA COSTA BARROS
205 JOSE FABRISCO DA SILVA SOBRINHO
226 JOSE FARIAS PINTO
445 JOSE FAUSTO NOGUEIRA MENDES
280 JOSE FERREIRA BRASIL
651 JOSE FERREIRA DE SOUZA
576 JOSE FERREIRA LIMA
59 JOSE FRANCISCO DE SOUZA
484 JOSE FRANCISCO FILHO
596 JOSE GOMES MACIEL
611 JOSE HERMINIO DIAS
310 JOSE IREMAR DA SILVA
265 JOSE LAURINDO NETO
561 JOSE LIMEIRA DA SILVA
681 JOSE LINHARES DA SILVA
670 JOSE LUCINO DA SILVA
114 JOSE LUCIO DE ALMEIDA
43 JOSE MARCIO ANDRE
287 JOSE MARINHO SOBRINHO
304 JOSE MARQUES SOUZA
315 JOSE MARQUES SOUZA
169 JOSE NERES LUCENA
118 JOSE NILSON MELO
562 JOSE PEREIRA DA SILVA
565 JOSE RAMOS JUNIOR
323 JOSE RIBAAR RAMOS DORNELES
671 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
314 JOSE RODRIGUES DOS PASSOS
577 JOSE RODRIGUES SANTANA
601 JOSE ROMILDO MARQUES
503 JOSE ROSA DE MENDONÇA
358 JOSE SOARES NETO
682 JOSE TEODORO DA SILVA
595 JOSE TOSTA MACHADO
428 JOSE TRAVAINE
652 JOSE VALDEMIR ZAGO
229 JOSE VALTER DA SILVA
433 JOSE VIEIRA DA SILVA
204 JOSE VILA COSTA FILHO
442 JOSE WILSON DE LIMA
148 JOSEFA DA SILVA LIMA
162 JOSETE PEREIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA
672 JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
366 JOSOIR GONÇALVES DE ARAUJO
264 JOSUE GOMES DE VASCONCELOS
400 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA
471 JUAREZ ALEXANDRE CARNEIRO
511 JUAREZ ALVES PEREIDA
413 JUAREZ BSCO DE OLIVEIRA
96 JULIO DASTER LOUBACK
448 JUNIEL SCARABELLI
53 JURACI DE JESUS SANTOS
500 JURANDIR MENDES ROSA
421 JUVENAL PENHA
343 KENNEDER LOPES DA SILVA
653 LAIR COIMBRA ELIZEU
693 LAUCIDIO SENA
497 LAUDEMIRO DE ALCANTARA
480 LAUDEMIRO RODRIGUES SANTANA
456 LAURENTINO BALBINO DE FREITAS
209 LAURO COSTA CARMAGO
673 LAURO GOMES
447 LAURO NUNES DE MIRANDA
678 LEILDO ALMEIDA DE CARVALHO
573 LEONEL DE SOUZA BRASIL
107 LEONILDO PEREIRA NEVES
543 LILAIDE ALVES SILVA
630 LINO JOSE DOS SANTOS
LISTAGEM NO PROCESSO 475/91
375 LOURIVAL DA COSTA
382 LOURIVAL FONTES DO VALE
603 LUCIANO VASQUES RODRIGUES
509 LUCIDIO PEREIRA
708 LUCIMAR ALVES DA ROCHA BEZERRA
5 LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES
359 LUIZ BEDATTI
19 LUIZ CARLOS AIOLFI
9 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
220 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
449 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
437 LUIZ CARLOS PEREIRA
160 LUIZ DO CARMO DE JESUS
427 LUIZ FREIRE DOS SANTOS
218 LUIZ GOMES DOS SANTOS
213 LUIZ NATAL DE MELO PASSAGEM
334 LUIZ NUNES DA SILVA
175 LUIZ PRATES DA SILVA
631 LUIZ PURCINO PEREIRA
268 LUIZA RODRIGUES VITALIANO
540 LUZIA IZAURA DE ARAUJO FERNADNES
697 LUZIA MENEZES
402 LUZIMAR PEREIRA DE MELO
202 LUZINETE NUNES SOBRINHO
123 MANOEL CALHEIRO
332 MANOEL CLAUDINO FERNANDES
242 MANOEL CORDEIRO RABELO
295 MANOEL GONÇALO DA PENHA
462 MANOEL HELIO DE OLIVEIRA RABELO
483 MANOEL JORGE DA SILVA
574 MANOEL JOSE DA SILVA
60 MANOEL MARTINS MONTEIRO
438 MANOEL MESSIAS CARDOSO DA SILVA
247 MANOEL MESSIAS GOMES FERREIRA
252 MANOEL MONTENEGRO
232 MANOEL PANTOJA COUTO
604 MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE
654 MARCIA APARECIDA CORREIA
467 MARCIA LUCIA MATTONE
491 MARCIANO PINTO DA CUNHA
91 MARCIO HUPP LABENDZ
273 MARCOS ANTONIO DE SOUZA RABELO
285 MARCOS ANTONIO MAFRA MENDES
260 MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO
632 MARCOS OLIVEIRA CESAR
23 MARIA ASSUNÇAO ALVES DE REZENDE
502 MARIA AUXILIADORA DA SILVA GRAVATA
350 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS PEREIRA
695 MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA
20 MARIA CANDIDA DE AQUINO
180 MARIA CELIO DE OLIVEIRA UEHAR
520 MARIA DAS DORES ARAUJO RAMOS
533 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SAWCZUK
510 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FRANCO
177 MARIA DINAR PINHEIRO BIZERRA
407 MARIA DO SOCORRO REIS ROCHA
113 MARIA ELIANE HUPP LABENIZ
655 MARIA ELIZABETH TAVARES FERREIRA DE MIRANDA
241 MARIA FRANCINEIA BENIGNO DOS SANTOS
694 MARIA HELENA PINTO DE OLIVEIRA
713 MARIA IZABEL MARQUES
701 MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA
86 MARIA JOSE CRISTINO DA SILVA MARREIRO
719 MARIA JOSE LUCINDO DE LIMA
656 MARIA LUIZA DA SILVA DE SOUZA
154 MARIA LURIMAR OLIVEIRA SOUZA
85 MARIA MARLENE OLIVEIRA NUNES NASCIMENTO
523 MARIA ODETE SILVA MEDEIROS
711 MARIA PEREIRA DA CRUZ
200 MARIA REGINA DA SILVA
140 MARIA RITA CRISTINO DA SILVA
699 MARIA RITA DOS SANTOS QUEIROZ
432 MARIO BRANDÃO
425 MARIO GALLON
675 MARIO RODRIGUES MOREIRA
84 MATUZALEM LOPES DE ALMEIDA
563 MAURO JOSE DE OLIVEIRA
688 MERCIO LUIZ DOS SANTOS
47 MESSIAS ALVES ROCHA DE SOUZA
312 MESSIAS DINIZ DA CRUZ
689 MESSIAS MARQUES DA CRUZ
556 MIGUEL DA ROSA PIRES
349 MIGUEL DE LEMOS
48 MIGUEL NETO DO NASCIMENTO
657 MILTON EREIRA DE OLIVEIRA
690 MILTON MOTA DE OLIVEIRA
557 MOACIR FERREIRA DE MORAES
73 MOACIR MARGARIDA DA SILVA
542 NALDIR PEREIRA DOS SANTOS
539 NARCISA PIRES PASSOS
404 NATAL MARQUES DA CRUZ
324 NATALICIO LOPES DA COSTA
605 NAUIZIA ROCHA
707 NAZARE DE MELO RAOS
519 NECY RODRIGUES DA SILVA
465 NELSON DOS SANTOS
17 NELSON NICOLAU DOS SANTOS
12 NELSON RODRIGUES DOS SANTOS
606 NEOVANES BERNADINO DA SILVA
240 NILO SOARES OLIVEIRA
508 NILSON ISMAEL DE VASCONCELOS
384 NILTON FREITAS DA CRUZ
498 NILTON NOGUEIRA
234 NIVALDO SOARES DE MOURA
210 NORIVAL FRANCISCO
176 ODILON JOSE GONÇALVES
531 OILANDA CARIOCA DE HOLANDA
56 OLAIR BARBOSA DE OLIVIERA
486 OLIVIO TEODORO DOS SANTOS
658 ORACI JOSE DOS SANTOS
372 OSCAR JULIO FAUSTINO
517 OSMAR FRANCISCO DE PAULA
159 OSMAR MOREIRA COSTA
7 OSMAR PUPO CASTRO
54 OSMAR REI DE FRANÇA
305 OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA
704 OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA
201 OSVALDO BARBOSA DA SILVA
336 OSVALDO DUARTE PINHEIRO
607 OSVALDO JOAQUIM DE FREITAS
230 OSVALDO LOPES DA SILVA
179 OSVALDO NOBRE ALVES DE MIRA
77 OTACILIO NOGUEIRA LEAL
66 OTACILIO ROSA
698 OTILIA ALVES DOS SANTOS
633 OTOMAR DO NASCIMENTO
283 PAULO ARAUJO
289 PAULO DE LIMA CAMPOS
64 PAULO DOS SANTOS CORVELIO
457 PAULO FABIO FERREIRA DOS SANTOS
45 PAULO FERNANDO CORMACHINI
378 PAULO RODRIGUES DE CAMPOS
282 PAULO SERGIO MOREIRA
351 PAULO SOARES DE BARROS
1 PAULO TARCISO CREMASCO
325 PAULO TARSO SILV ANOBRE
659 PAULO VELOSO
683 PAULO VIEIRA LOPES
167 PEDRO APARECIDO PINHEIRO
388 PEDRO CAMPOS DA SILVA
365 PEDRO CLAVER AGUIAR DE LIMA
244 PEDRO DINIZ DA CRUZ
674 PEDRO FERREIRA DE MEIRELES
71 PEDRO GUEDES DOS SANTOS
137 PEDRO SOUZA DA CRUZ
329 PERCIVAL SOUZA DE OLIVEIRA
691 PLINIO REINOSO DE FARIAS
269 QUINTO GAMA DA SILVA
650 RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS
608 RAIMUNDO DE PAIVA FURTADO
297 RAIMUNDO DO SOCORRO GOMES DAS NEVES
253 RAIMUNDO DOS SANTOS CRUZ
38 RAIMUNDO EDSON ALMEIDA BARBOSA
712 RAIMUNDO FERREIRA DE MIRANDA
399 RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUZA
492 RAIMUNDO MENDES MARTINS
225 RAIMUNDO NONATO BARROS
291 RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
67 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
521 RAIMUNDO PINHEIRO PAMPLONA
300 RAIMUNDO RAMOS DAS NEVES
301 RAIMUNDO RODRIGUES PIMENTEL
227 RAIMUNDO ROSA CESAR PIRES
684 RAMÃO VIEIRA LOPES
306 REGINA LIMA TEIXEIRA
706 REGINA LIMA TEIXEIRA
270 REGINALDO BERNADINO DOS SANTOS
368 REGINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
8 REGINALDO PEDRO DA SILVA
651 REINALDO DA CUNHA SANTOS
652 REINALDO LOURENÇO DA SILVA
74 RENALDO BATISTA GUEDES
386 RICARDO SEBASTIÃO DE ARAUJO
377 ROBERVAL CARVALHO FILHO
262 ROBERVAL INDIO DO BRASIL P BARROS
122 ROBSON BEZERRA DA SILVA
634 RODERLEI DE ARAUJO
116 RONALDO MOREIRA DE ABREU
679 ROSALVO PIRES RODRIGUES
142 ROSILIANA LINS DA SILVA
126 RUBENS CLAITO CAMARGO
473 RUI GOMES MACIEL
423 SALATIEL ALVES CARNEIRO
369 SALVADOR MARTINS DE ARAUJO
125 SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS
157 SEBASTIAO ARALDO DE ARAUJO
16 SEBASTIAO ALVES DE MIRA
81 SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA
450 SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA
397 SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
317 SEBASTIÃO DA SILVA NASCIMENTO
61 SEBASTIAO FERREIRA
342 SEBASTIÃO LIRIO DE MORAIS
507 SEBASTIÃO NOGUEIRA LEAL
355 SEBASTIÃO PASSARELI
401 SEBASTIÃO QUIRINO DOS SANTOS
551 SEBASTIÃO SEVERINO DOS SANTOS FILHO
703 SEBASTIÃO VINHONETE
308 SEBASTIÃO VINHOTE
676 SERGIO GOMES DE LIMA
206 SERGIO MONTEIRO SIQUEIRA
191 SEVERINO JOSE DE FREITAS
547 SEVERINO NOGUEIRA
171 SIDNEIDE ALVES BOA SORTE
419 SILVAN SILVA MOREIRA
609 SILVANO RODRIGUES DE CAMPOS
42 SOLIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
136 TADEU CARNEIRO DE HOLANDA
524 TELMA SILVA SANTOS
526 TEREZINHA DA SILVA MAGALHAES
143 TOBIAS LUIZ NETO
90 VALCECI MANFRE MATOS
481 VALDEMIRO JOSE DA SILVA
18 VALDEZINO PEREIRA DE OLIVEIRA
635 VALDINI LAUREANO DA SILVA
36 VALDINO DOS SANTOS
69 VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
339 VALDIR BATISTA GOMES
506 VALDIR DIAS DA SILVA
379 VALDIR MADRUGA
76 VALDIR RIBEIRO DE OLIVEIRA
490 VALDIVINO JOSE BARBOSA
414 VALMIR CARLOS DE ALMEIDA
203 VALMIR COSTA
192 VALTAIR FONTURA
183 VALTER BATISTA MACHADO
44 VANDERLEI GOMES DE SOUZA
93 VANDIR JOSE FELBER
319 VANERLEI EDSON LYCURGO
277 VESPAZIANO RAMOS MARINHO
78 VICENTE MACHADO
344 VILSON MOTA
32 VILZIMAR JOVINIANO FREIRE
112 VITOR APARECIDO FERREIRA
189 VITOR HUGO LOCATELLI
582 VITOR TUNES PLAÇA
100 WAGNER COSME MORTHY TERRAZAS
532 WALDEMAR PINHEIRO FERNADNES
246 WALDIR PIMENTA SANTOS DE CARVALHO
472 WALMIR MARTINS DE SOUZA
610 WALTER ALVES DO CARMO
653 WASHITON ALENCAR DE SOUZA
489 WILSON FERREIRA DE CARVAIS
461 WILSON FRANCISCO OLIVEIRA
494 WILSON POLON
87 WILSON ROMUALDO
434 XISTO AZEVEDO VIANA
215 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
496 ZEZUINO ANTONIO FLORES
233 ZOZIMO DAS GRAÇAS PASSOS