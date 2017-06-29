Coluna do ServidorDestaques Na Hora 29/06/2017
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SINDSEF convoca beneficiários da ação rescisória 475 do Plano Collor/Ex-Sucam para assinatura de documentos

O SINDSEF/RO convoca os servidores, relacionados abaixo, para que compareçam as Coordenações Municipais ou a Sede Administrativa em Porto Velho.

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO convoca os servidores, relacionados abaixo, para que compareçam as Coordenações Municipais ou a Sede Administrativa em Porto Velho, no prazo mais breve possível, para proceder a assinatura de CONTRATO E PROCURAÇÃO referente à ação rescisória do 475/91 Plano Collor/Ex-Sucam.

Vale ressaltar, que os pensionistas devem anexar a CERTIDÃO DE DEPENDENTE e CERTIDÃO DE ÓBITO a procuração e contrato.

PROCURAÇÃO CONTRATO de honorários advocatícios estão disponíveis para download.

Por gentileza, aqueles que constam na relação, porém já entregaram a documentação, favor desconsiderar a convocação.

CONFIRA LISTA

62           ABELARIO HONORIO VIEIRA

190         ABELIO HONORIO VIEIRA

528         ADAIR MARTINS DE OLIVEIRA

387         ADANIL DE OLIVEIRA RODRIGUES

212         ADAO COSTA ALVES

637         ADÃO FRANCISCO DOS PASSOS

195         ADEMAR DUTRA PEREIRA

353         ADEMIR JOSE MARTINELLI

436         ADENIL JOSE DA SILVA

429         ADENIZIO LUIZ DA CUNHA

475         ADHEMAR SARMENTO DA SILVA

39           ADILSON LUIZ CAPELINI FARIA

479         ADONIAS DIAS DA SILVA

153         AECIO RODRIGUES SOBRINHO

585         AGEMIRO EVANGELISTA DOS SANTOS (ARGEMIRO)

583         AGOSTINHO SOARES DE CARVALHO

193         AILTON MARTINS DE LIMA

460         AILTON MIRANDA DA SILVA

654         AIRTON PEDRAZA FAREL

31           AIRTON VENANCIO

537         ALBEMARINA RAMOS FALCÃO

584         ALBINO ALVES DE SOUZA

453         ALBINO FRANCISCO DE OLIVEIRA

405         ALBINO JOSE DA SILVA

549         ALCEU DE JESUS SILVA

463         ALCIDINO LACERDA DE BRITO

615         ALCIR TEIXEIRA DE CARVALHO

22           ALCIR TEXEIRA DE CARVALHO

367         ALDA DA SILVA UCHOA

254         ALDEIR DE OLIVEIRA MAIA

696         ALDENORA PEREIRA DA SILVA

26           ALDO LIMA DA FONSECA

391         ALFREDO BRANDT MARIANO

68           ALFREDO JOSE AGUIAR FILHO

328         ALFREDO SIMÕES

564         ALFREU FIOROTTE

420         ALGEU FIOROTTI

258         ALIRIO DE SOUZA MARINHO

655         ALMERINDO NERY BRITO

144         ALMIR ALVES DE CARVALHO

34           ALTAIR LIMA DE JESUS

408         ALTAIR PAULO VIEIRA

567         ALUIZIO AVELINO DA SILVA

455         ALUIZIO DANTAS DE OLIVEIRA

340         ALUIZIO GOMES DA SILVA

236         AMARILDO BARROZO DE BRITO

617         AMARILDO BORGES DO CAMPOS

393         AMARILDO PAULON

173         AMARILDO REINOSO DE FARIAS

469         AMAURI BRAVO ROSSI

130         ANA MARIA DE MEDEIROS  NOBREGA

27           ANA MARIA LEAO

29           ANA MARIA PINHEIRO

28           ANA RITA AZEVEDO MAIA

545         ANDRE LUIZ REIS

656         ANGELA SALAZAR

88           ANGELO GARNIER

346         ANTENOR BORES DA SILVA

470         ANTONIO APARECIDO DA SILVA

166         ANTONIO BALBINO DA SILVA

309         ANTONIO BELEZA PINHEIRO

163         ANTONIO CARLOS COSTA

151         ANTONIO CARLOS DA COSTA

422         ANTONIO CARLOS DE ARAUJO

493         ANTONIO CLARINDO DE SOUZA

638         ANTONIO CLAUDINO FERNADNES

274         ANTONIO DAS GRAÇAS PASSOS

141         ANTONIO DE OLIVEIRA

544         ANTONIO DELFINO FILHO

121         ANTONIO DOS SANTOS PEDREIRA

224         ANTONIO EDSON DA SILVA

657         ANTONIO EPIFANIO BATISTA DE SOUZA

411         ANTONIO FAUSTINO DA ROCHA

495         ANTONIO FERREIRA DA SILVA

398         ANTONIO FERREIRA DE ASSIS

614         ANTONIO FERREIRA DE ASSIS

685         ANTONIO IVO MOTA DE OLIVEIRA

197         ANTONIO JAIR VALERIO

477         ANTONIO LOPES DA SILVA

538         ANTONIO MARIANO DINIZ DA COSTA

403         ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

357         ANTONIO NICOLAU SOBRINHO

95           ANTONIO NUNES DA SILVA

347         ANTONIO PEREIRA DE MESQUITA

618         ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

128         ANTONIO PESSOA NOVAIS

156         ANTONIO PISTORE

311         ANTONIO RAMOS DAS NEVES

83           ANTONIO RECH

501         ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA

271         ANTONIO SANTOS RODRIGUES

318         ANTONIO SERAFIM DA SILVA

248         ANTUNIETA MARTINS DE SOUZA

516         APARECIDO AMARAL DE MELO

354         APARECIDO DONIZETE FORNI

326         APARECIDO MOREIRA DE ABREU

499         APARECIDO NOGUEIRA

518         ARCEU AGUIAR DE MOURA

554         ARGEMIRO ARMANDO DE SOUZA

374         ARGEMIRO MELLO DE MORAES

75           ARGEU GUEDES

468         ARIEL PINTO DA SILVA

10           ARLEY RAMOS DA SILVA

639         ARLINDO CUSTÓDIO DE SOUZA

418         ARMANDO BARROS LOPES

267         ARNALDO DE OLIVEIRA SALU

658         ARNALDO SAMPAIO DE PAULO

40           ARQUILAU LIMOEIRO

214         ARTUR SIMOES DA SILVA

385         AUDENIR COSMOS DOS SANTOS

559         AUGUTO TUNES PLAÇA

356         AUREA BATISTA CAMPOS

46           AVANILTON CRISOSTHOMOS DOS SANTOS

721         AYRES BATISTA CAMPOS

52           AZUILA URTIGA PEREIRA ANTUNES

522         BELONE MARTINS NETO

208         BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS

254         BENEDITO NEVES DE CARVALHO

361         BENTO CAUPER JUNIOR

659         BENTO ELIZEU DEMÉTRIO

51           BONIFACIO RODRIGUES DA SILVA

714         BRASILINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

272         BRAZ RAMOS DAS NEVES

161         CAIO SOTTER REZENDE GARCIA

560         CALIR JOSE MOREIRA

134         CALRES ALBERTO GABROUITZ

35           CARLITO XAVIER  DA SILVA

99           CARLOS ALBERTO ALVES

217         CARLOS ALBERTO MARTINELI

459         CARLOS ANTONIO ALVES BASILIO

431         CARLOS GOMES DE SOUZA

525         CECILIA SILVA SANTOS

221         CELSO BARBOSA SOBRINHO

194         CELSO DIAS DA SILVA

97           CICERO BARBOSA

416         CICERO ESTEVAN DA SILVA

452         CICERO MARTINS DA SILVA

569         CICERO NUNES DA SILVA

572         CICERO NUNES DA SILVA

11           CICERO ROSENDO DA SILVA

677         CICERO XAVIER DA PAZ NETO

250         CILDOVAL BARBOSA PEREIRA

700         CIREMA DE SOUZA DANTAS

619         CLARISMUNDO LOPES DE OLIVEIRA

620         CLAUDIO ANTONIO RAMOS

514         CLAUDIO MARTINS TOMAS

24           CLAUDIONILSO DE OLIVEIRA MACHADO

321         CLEOMAR ALVES MENDES

527         CLEONICE FREIRE GOMES DE OLIVEIRA

390         CLEONICE MARIA RIBEIRO DA SILVA

529         CLEONILDO BARROS

245         CLIDOVAL BARBOSA PEREIRA FILHO

199         CLOVIS ALBERTO POMPEU TEIXEIRA

322         CORNELIO SIUTA

660         COSME ALVES DE FREITAS

303         CREUZA FIRMINO SOBRINHO

709         CRISTINA DA SILVA LEITE

680         DALVA LOPES DA COSTA

482         DAMIÃO AGOSTINHO DO NASCIMENTO

550         DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

211         DARCI PRADO

485         DAVID EDUARDO SAWCZUK

458         DAVID GOMES DE SOUZA

504         DELMIRO ANTONIO DA SILVA

661         DEMTRIO NASCIMENTO PINHEIRO

185         DEOLINDA FERREIRA SABAI

196         DERCI  SOARES DE MIRANDA

335         DERLY FREITAS CHAGAS

376         DEUSDETH TEMOS DOS SANTOS

535         DEUSLENE ANDRADE DA SILVA

172         DEVALDO MODESTO

662         DEVANIR OLIVEIRA FRANÇA

101         DILSON JUAREZ DE ABREU

263         DILSON PEDRAÇA

505         DILSON ROCHA MATIAS

441         DINOR DO NASCIMENTO

686         DIORANDE BARBOSA DIAS

363         DIVA FARIAS

25           DOGEVAL LOCIO DE BARROS FILHO

621         DOMINGOS GRAZIOLLA

345         DOMINGOS RIBEIRO DA ROCHA

235         DOMINGOS SAVIO PEREIRA CAVALCANTE

133         DOMIZETE SOUZA DA SILVA

558         DONIZETE BUENO

348         DONIZETE RODRIGUES DOS SANTOS

587         ECLAIR COELHO DA SILVA

663         EDIMAR LEITE DE OLIVEIRA

146         EDIMILSON NUNES NOBREGA

293         EDIVAL RODRIGUES DA SILVA

149         EDIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS

389         EDMILSON DA SILVA CRUZ

316         EDMUNDO PEREIRA DE ARAUJO

168         EDNALDO ARAUJO DA SILVA

184         EDSON BATISTA GOMES FERREIRA

640         EDSON FERNANDES

57           EDSON MARTINS DE SOUZA

150         EDSON PAULO MATTANA

338         EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

251         EDUARDO DE OLIVEIRA

417         EDVALDO FERNANDES DA SILVA

622         ELDEMIR BATISTA DA SILVA

513         ELIAS LOPES DE CARVALHO

198         ELIAS PEREIRA DE MATTOS

692         ELIAS REIS DE OLIVEIRA

65           ELIAS RODRIGUES FERREIRA

578         ELIEL REIS

371         ELIEUSA FERREIRA VEIGA

364         ELIEZER LOPES DE CARVALHO

139         ELIS REGINA DOS SANTOS ARAUJO

302         ELIZA GOMES NUNES ALBEEK

276         ELIZEO VIEIRA DA SILVA

586         ELIZERD DA SILVA FERREIRA

641         ELIZERD DA SILVA FERREIRA

664         ELIZEU MOISES DE AGUIAR

487         ELTRON CEARENSE GOMES

530         ELZA MARIA CAMPREGNHER DO NASCIMENTO

111         EMERITO RIQUELME

415         ENNE LUIZ TEIXEIRA

478         ENOQUE DIAS DA SILVA

581         EPAMINONAS DA SILVA MOUSINHO

395         ERMES SOARES MAIA

536         EVA CANDIDO MUNIZ

294         EVARISTO DE MELO

145         EVERALDO DA SILVA

623         EZEQUIAS DE SOUZA BASTOS

642         FABIO GONÇALVES DE LIMA

92           FELISMIRO CARDOSO DA SILVA

589         FERNANDA DANTAS COSTA

174         FIDELCINO FOGAÇA LESSA

409         FLAVIO SANTOS

228         FLORISVALDO SAOARES

333         FLORIVAL TELES DOS SANTOS

710         FRANCISCA CONCEIÇÃO LIMA

665         FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA

119         FRANCISCA MOREIRA BRAZ

591         FRANCISCO ALEXANDRINO DA SILVA

21           FRANCISCO ALVES  MOTA FILHO

590         FRANCISCO ALVES MARTINS

207         FRANCISCO APRECIDO DA SILVA

120         FRANCISCO BATISTA PEREIRA

715         FRANCISCO BOBERTO BOTELHO

164         FRANCISCO BRIRO DO VALE

147         FRANCISCO CANIDE MIGUEL

257         FRANCISCO CHAGAS MELO FONTENELE

616         FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE

165         FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

103         FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE NOBREGA

566         FRANCISCO DE FATIMA REBOUÇAS

330         FRANCISCO DOS SANTOS COSTA

124         FRANCISCO DOS SANTOS FILHO

237         FRANCISCO EUFRAZIO MENDONÇA

474         FRANCISCO FOGAÇA LESSA

643         FRANCISCO MACEDO DA SILVA

546         FRANCISCO MANOEL DE FARIA

299         FRANCISCO MATEUS DE LIMA

644         FRANCISCO PAULO DE PRITO

286         FRANCISCO RAMALHO DA COSTA

255         FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS FILHO

588         FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA

337         FRANCISCO SILVA

261         FRANKNILDO BENIGNO

72           FRNCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS

105         GEDAL RAMOS DA SILVA

362         GENESIO BERNADO BOFF

279         GENEZIO TIBURCIO DE SOUZA

219         GENOINA BATTISTINI

613         GENOINA BATTISTINI

534         GERALDO BARBOSA DOS SANTOS

629         GERALDO CLETO MAGALHAES

3             GERALDO EUZEBIO DA SILVA

135         GERALDO LUIZ DA SILVA

624         GERALDO VANJURA

592         GERARDO CARNEIRO BRAUNA

30           GERSEI JEAN GOMES FREIRE DA ROCHA

298         GERTRUDES ALMEIDA SANTOS CARVALHO

555         GERVANO NUNES GOULART

131         GERVASIO DOS SANTOS CORVELLO

222         GERVASIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

380         GETULIO ALENCAR FRANÇA

290         GETULIO PAIXÃO FERREIRA

579         GILIO CARLOS MANOEL AGUIAR

320         GILMAR GONÇALVES

152         GILMAR LEANDRO  ALVES

435         GILSON SOUZA DA SILVA

284         GILVAN LOPES

278         GONZAGA RODRIGUES PIMENTEL

718         GUILHERME MEGIAS

666         GUSTAVO DIAS

541         HELENA FERREIRA NEPOMUCENO

115         HELIO AQUILES  PACHECO

645         HELIO ARRUDA CORREIA

266         HELIO EVARISTO DE MELO

129         HILDEBRANDO PINTO DA ROCHA

155         HONORATO BRITO DA COSTA

430         HONORIO PASTORE VASGAS

646         IANARA PEIXOTO DE SOUZA GALDINO SILVA

571         IDEVALDO PEREIRA

108         ILSON APARECIDO CIRICO

275         ILSON DE JESUS GOMES DAS NEVES

341         IMAIM VILELA DA SILVA

406         INACIO AGOSTINHO BIANCHINI

181         IRENE RAMOS DE VASCONCELOS BARTOLANI

687         IRENI FORTUNATO ANDREATA

625         IRINEU BOFF

79           ISAQUE  CASTRO DE MEDEIROS

553         ISRAEL ROSA CORTES

570         ISRAEL TEODORO DE PAULO

443         ITAMAR GONÇALVES PINHEIRO

667         IZABEL AGUIAR RODRIGUES

158         IZAIAS PINTO DE VITORIA

702         IZAURA PEREIRA DOS SANTOS

102         IZAURA PERES

426         JAIME MANFRE DE MATOS

396         JAIR CUSTODIO

552         JAIR RAIMUNDO CHAVES

647         JAIRO MEDEIROS

186         JANDIRA DE MELO LIMA LUCENA

466         JANILCE SELMA PEREIRA DOS SANTOS

187         JANIO OLIVEIRA  FERREIRA

182         JANUARIO CEZAR DA SILVA

37           JARDINALDO BORGES DE ALMEIDA

476         JAUMIR MARQUES FERREIRA

580         JEOVA PIMENTEL (DOS SANTOS )

548         JESAIAS ALVES DE MACEDO

127         JESSE VIEIRA

464         JESUS JOSE ALVES

249         JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO

296         JOAO ALMEIDA DO NASCIMENTO

89           JOAO ALVES FERNANDES

370         JOAO AYLTON DAMACENA

110         JOAO BATISTA DA SILVA

412         JOAO BATISTA DE BARROS

716         JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

593         JOAO BATISTA FORTUNA

4             JOAO BATISTA RODRIGUES

6             JOAO BATISTA RODRIGUES

444         JOAO CAITANO

440         JOAO CAMPOS DE OLIVEIRA

109         JOAO CARLOS CORONEL

70           JOAO CARLOS ZEFERINO DOS REIS

439         JOAO CORDEIRO VIDIO

331         JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES

98           JOAO DA CRUZ FERNANDES GUEDES

383         JOAO DE ANDRADE

82           JOAO DONIZETE RODRIGUES

50           JOAO DOS SANTOS MIRANDA

281         JOAO ESTEFILO DO NASCIMENTO

352         JOAO FERREIRA DOS SANTOS

668         JOAO FIGUEIRA XAVIER

216         JOAO FRANCISCO DE OLIVIERA

600         JOAO GONÇALVES DOS SANTOS

58           JOAO JOSE PESSOA

80           JOAO LEONTINO VIEIRA

63           JOAO LOPES DE SOUZA

612         JOAO LUIZ GAMBATI

223         JOAO LUIZ GAMBATO

512         JOAO MACHADO

626         JOAO MARIA MACHADO

717         JOAO MARTINS DOS SANTOS

597         JOAO MIGUEL DE SOUZA

515         JOAO PEDRO DE OLIVEIRA

451         JOAO SEVERO DA SILVA FILHO

313         JOAO SILVA

394         JOAO SILVA CRUZ

14           JOAO SOARES DIAS

288         JOAO VIEIRA DA SILVA

454         JOAQUIM AUGUSTO DE BARROS

360         JOAQUIM DAVID SILVA

238         JOAQUIM MARINHO DA SILVA NETO

243         JOAQUIM MENEZES DA SILVA

410         JOAQUIM PEDRO NETO

132         JOEL FERREIRA SILVA

602         JOELSO FRANCISCO DE LIMA

636         JOELSO FRANCISCO DE LIMA

259         JONAS BRIGIDO DOS SANTOS

41           JONAS SILVEIRA

178         JONATAS DA SILVA PEREIRA

104         JORGE BIAL  GONÇALVES

373         JORGE LOUREIRO DOS SANTOS

669         JORGE LUIZ PINTO PIMENTEL

307         JORGE LUIZ SILVA DOS REIS

705         JORGE LUIZ SILVA DOS REIS

720         JORGE MARIO BATISTA

170         JOSE ALBERTO DOS SANTOS

292         JOSE ALBERTO DOS SANTOS

94           JOSE ALMEIDA DA SILVA

648         JOSE ALTAMIRANO DE MORAES

2             JOSE ALVES DE CARVALHO

49           JOSE ALVES DE SOUZA FILHO

231         JOSE ALVES SANTOS

239         JOSE ANTONIO CHAVES TEIXEIRA

381         JOSE ANTONIO DOS SANTOS

327         JOSE ANTONIO REBOUÇAS

55           JOSE ANTONIO TEODORO

138         JOSE APARECIDO  PEREIRA

575         JOSE APARECIDO MENEZES

594         JOSE BARBOSA SODRÉ

598         JOSE BATISTA DE BARROS

117         JOSE BENVINDO DE CARVALHO

13           JOSE BEZERRA DA SILVA

627         JOSE BONIFACIO DE JESUS

649         JOSE BONIFACIO DE SOUZA

424         JOSE BORGES DE LIMA

392         JOSE CARDOSO FILHO

446         JOSE CARLOS DA SILVA

650         JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

599         JOSE CARLOS LUZ

15           JOSE CLAUDIO ALVES

256         JOSE DE Aa. Da costa sobrinho

106         JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA

628         JOSE DE RIBAMAR SOUZA

33           JOSE DOS SANTOS

188         JOSE EDUARDO DA SILVA

488         JOSE ELIAS DA COSTA BARROS

205         JOSE FABRISCO DA SILVA SOBRINHO

226         JOSE FARIAS PINTO

445         JOSE FAUSTO NOGUEIRA MENDES

280         JOSE FERREIRA BRASIL

651         JOSE FERREIRA DE SOUZA

576         JOSE FERREIRA LIMA

59           JOSE FRANCISCO DE SOUZA

484         JOSE FRANCISCO FILHO

596         JOSE GOMES MACIEL

611         JOSE HERMINIO DIAS

310         JOSE IREMAR DA SILVA

265         JOSE LAURINDO NETO

561         JOSE LIMEIRA DA SILVA

681         JOSE LINHARES DA SILVA

670         JOSE LUCINO DA SILVA

114         JOSE LUCIO DE ALMEIDA

43           JOSE MARCIO ANDRE

287         JOSE MARINHO SOBRINHO

304         JOSE MARQUES SOUZA

315         JOSE MARQUES SOUZA

169         JOSE NERES LUCENA

118         JOSE NILSON MELO

562         JOSE PEREIRA DA SILVA

565         JOSE RAMOS JUNIOR

323         JOSE RIBAAR RAMOS DORNELES

671         JOSE RODRIGUES DE SOUZA

314         JOSE RODRIGUES DOS PASSOS

577         JOSE RODRIGUES SANTANA

601         JOSE ROMILDO MARQUES

503         JOSE ROSA DE MENDONÇA

358         JOSE SOARES NETO

682         JOSE TEODORO DA SILVA

595         JOSE TOSTA MACHADO

428         JOSE TRAVAINE

652         JOSE VALDEMIR ZAGO

229         JOSE VALTER  DA SILVA

433         JOSE VIEIRA DA SILVA

204         JOSE VILA COSTA FILHO

442         JOSE WILSON DE LIMA

148         JOSEFA DA SILVA LIMA

162         JOSETE PEREIRA AZEVEDO DE OLIVEIRA

672         JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS

366         JOSOIR GONÇALVES DE ARAUJO

264         JOSUE GOMES DE VASCONCELOS

400         JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA

471         JUAREZ ALEXANDRE CARNEIRO

511         JUAREZ ALVES PEREIDA

413         JUAREZ BSCO DE OLIVEIRA

96           JULIO DASTER  LOUBACK

448         JUNIEL SCARABELLI

53           JURACI DE JESUS SANTOS

500         JURANDIR MENDES ROSA

421         JUVENAL PENHA

343         KENNEDER LOPES DA SILVA

653         LAIR COIMBRA ELIZEU

693         LAUCIDIO SENA

497         LAUDEMIRO DE ALCANTARA

480         LAUDEMIRO RODRIGUES SANTANA

456         LAURENTINO BALBINO DE FREITAS

209         LAURO COSTA CARMAGO

673         LAURO GOMES

447         LAURO NUNES DE MIRANDA

678         LEILDO ALMEIDA DE CARVALHO

573         LEONEL DE SOUZA BRASIL

107         LEONILDO PEREIRA NEVES

543         LILAIDE ALVES SILVA

630         LINO JOSE DOS SANTOS

LISTAGEM NO PROCESSO 475/91

375         LOURIVAL DA COSTA

382         LOURIVAL FONTES DO VALE

603         LUCIANO VASQUES RODRIGUES

509         LUCIDIO PEREIRA

708         LUCIMAR ALVES DA ROCHA BEZERRA

5             LUIZ ANTONIO DE MAGALHAES

359         LUIZ BEDATTI

19           LUIZ CARLOS  AIOLFI

9             LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

220         LUIZ CARLOS DOS SANTOS

449         LUIZ CARLOS DOS SANTOS

437         LUIZ CARLOS PEREIRA

160         LUIZ DO CARMO DE JESUS

427         LUIZ FREIRE DOS SANTOS

218         LUIZ GOMES DOS SANTOS

213         LUIZ NATAL DE MELO PASSAGEM

334         LUIZ NUNES DA SILVA

175         LUIZ PRATES DA SILVA

631         LUIZ PURCINO PEREIRA

268         LUIZA RODRIGUES VITALIANO

540         LUZIA IZAURA DE ARAUJO FERNADNES

697         LUZIA MENEZES

402         LUZIMAR PEREIRA DE MELO

202         LUZINETE NUNES SOBRINHO

123         MANOEL CALHEIRO

332         MANOEL CLAUDINO FERNANDES

242         MANOEL CORDEIRO RABELO

295         MANOEL GONÇALO DA PENHA

462         MANOEL HELIO DE OLIVEIRA RABELO

483         MANOEL JORGE DA SILVA

574         MANOEL JOSE DA SILVA

60           MANOEL MARTINS MONTEIRO

438         MANOEL MESSIAS CARDOSO DA SILVA

247         MANOEL MESSIAS GOMES FERREIRA

252         MANOEL MONTENEGRO

232         MANOEL PANTOJA COUTO

604         MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE

654         MARCIA APARECIDA CORREIA

467         MARCIA LUCIA MATTONE

491         MARCIANO PINTO DA CUNHA

91           MARCIO HUPP LABENDZ

273         MARCOS ANTONIO DE SOUZA RABELO

285         MARCOS ANTONIO MAFRA MENDES

260         MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

632         MARCOS OLIVEIRA CESAR

23           MARIA ASSUNÇAO ALVES DE REZENDE

502         MARIA AUXILIADORA DA SILVA GRAVATA

350         MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS PEREIRA

695         MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA

20           MARIA CANDIDA DE AQUINO

180         MARIA CELIO DE OLIVEIRA UEHAR

520         MARIA DAS DORES ARAUJO RAMOS

533         MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SAWCZUK

510         MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FRANCO

177         MARIA DINAR PINHEIRO BIZERRA

407         MARIA DO SOCORRO REIS ROCHA

113         MARIA ELIANE HUPP LABENIZ

655         MARIA ELIZABETH TAVARES FERREIRA DE MIRANDA

241         MARIA FRANCINEIA BENIGNO DOS SANTOS

694         MARIA HELENA PINTO DE OLIVEIRA

713         MARIA IZABEL MARQUES

701         MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA

86           MARIA JOSE CRISTINO DA SILVA MARREIRO

719         MARIA JOSE LUCINDO DE LIMA

656         MARIA LUIZA DA SILVA DE SOUZA

154         MARIA LURIMAR OLIVEIRA SOUZA

85           MARIA MARLENE OLIVEIRA NUNES NASCIMENTO

523         MARIA ODETE SILVA MEDEIROS

711         MARIA PEREIRA DA CRUZ

200         MARIA REGINA DA SILVA

140         MARIA RITA CRISTINO DA SILVA

699         MARIA RITA DOS SANTOS QUEIROZ

432         MARIO BRANDÃO

425         MARIO GALLON

675         MARIO RODRIGUES MOREIRA

84           MATUZALEM LOPES DE ALMEIDA

563         MAURO JOSE DE OLIVEIRA

688         MERCIO LUIZ DOS SANTOS

47           MESSIAS ALVES ROCHA DE SOUZA

312         MESSIAS DINIZ DA CRUZ

689         MESSIAS MARQUES DA CRUZ

556         MIGUEL DA ROSA PIRES

349         MIGUEL DE LEMOS

48           MIGUEL NETO DO NASCIMENTO

657         MILTON EREIRA DE OLIVEIRA

690         MILTON MOTA DE OLIVEIRA

557         MOACIR FERREIRA DE MORAES

73           MOACIR MARGARIDA DA SILVA

542         NALDIR PEREIRA DOS SANTOS

539         NARCISA PIRES PASSOS

404         NATAL MARQUES DA CRUZ

324         NATALICIO LOPES DA COSTA

605         NAUIZIA ROCHA

707         NAZARE DE MELO RAOS

519         NECY RODRIGUES DA SILVA

465         NELSON DOS SANTOS

17           NELSON NICOLAU DOS SANTOS

12           NELSON RODRIGUES DOS SANTOS

606         NEOVANES BERNADINO DA SILVA

240         NILO SOARES OLIVEIRA

508         NILSON ISMAEL DE VASCONCELOS

384         NILTON FREITAS DA CRUZ

498         NILTON NOGUEIRA

234         NIVALDO SOARES DE MOURA

210         NORIVAL FRANCISCO

176         ODILON JOSE GONÇALVES

531         OILANDA CARIOCA DE HOLANDA

56           OLAIR BARBOSA DE OLIVIERA

486         OLIVIO TEODORO DOS SANTOS

658         ORACI JOSE DOS SANTOS

372         OSCAR JULIO FAUSTINO

517         OSMAR FRANCISCO DE PAULA

159         OSMAR MOREIRA COSTA

7             OSMAR PUPO CASTRO

54           OSMAR REI DE FRANÇA

305         OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA

704         OSVALDINA MEDEIROS PEREIRA

201         OSVALDO BARBOSA DA SILVA

336         OSVALDO DUARTE PINHEIRO

607         OSVALDO JOAQUIM DE FREITAS

230         OSVALDO LOPES DA SILVA

179         OSVALDO NOBRE ALVES  DE MIRA

77           OTACILIO NOGUEIRA LEAL

66           OTACILIO ROSA

698         OTILIA ALVES DOS SANTOS

633         OTOMAR DO NASCIMENTO

283         PAULO ARAUJO

289         PAULO DE LIMA CAMPOS

64           PAULO DOS SANTOS CORVELIO

457         PAULO FABIO FERREIRA DOS SANTOS

45           PAULO FERNANDO CORMACHINI

378         PAULO RODRIGUES DE CAMPOS

282         PAULO SERGIO MOREIRA

351         PAULO SOARES DE BARROS

1             PAULO TARCISO CREMASCO

325         PAULO TARSO SILV ANOBRE

659         PAULO VELOSO

683         PAULO VIEIRA LOPES

167         PEDRO APARECIDO PINHEIRO

388         PEDRO CAMPOS DA SILVA

365         PEDRO CLAVER AGUIAR DE LIMA

244         PEDRO DINIZ DA CRUZ

674         PEDRO FERREIRA DE MEIRELES

71           PEDRO GUEDES DOS SANTOS

137         PEDRO SOUZA DA CRUZ

329         PERCIVAL SOUZA DE OLIVEIRA

691         PLINIO REINOSO DE FARIAS

269         QUINTO GAMA DA SILVA

650         RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS

608         RAIMUNDO DE PAIVA FURTADO

297         RAIMUNDO DO SOCORRO GOMES DAS NEVES

253         RAIMUNDO DOS SANTOS CRUZ

38           RAIMUNDO EDSON ALMEIDA BARBOSA

712         RAIMUNDO FERREIRA DE MIRANDA

399         RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUZA

492         RAIMUNDO MENDES MARTINS

225         RAIMUNDO NONATO BARROS

291         RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA

67           RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

521         RAIMUNDO PINHEIRO PAMPLONA

300         RAIMUNDO RAMOS DAS NEVES

301         RAIMUNDO RODRIGUES PIMENTEL

227         RAIMUNDO ROSA CESAR PIRES

684         RAMÃO VIEIRA LOPES

306         REGINA LIMA TEIXEIRA

706         REGINA LIMA TEIXEIRA

270         REGINALDO BERNADINO DOS SANTOS

368         REGINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

8             REGINALDO PEDRO DA SILVA

651         REINALDO DA CUNHA SANTOS

652         REINALDO LOURENÇO DA SILVA

74           RENALDO BATISTA  GUEDES

386         RICARDO SEBASTIÃO DE ARAUJO

377         ROBERVAL CARVALHO FILHO

262         ROBERVAL INDIO DO BRASIL P BARROS

122         ROBSON BEZERRA DA SILVA

634         RODERLEI DE ARAUJO

116         RONALDO MOREIRA DE ABREU

679         ROSALVO PIRES RODRIGUES

142         ROSILIANA LINS DA SILVA

126         RUBENS CLAITO CAMARGO

473         RUI GOMES MACIEL

423         SALATIEL ALVES CARNEIRO

369         SALVADOR MARTINS DE ARAUJO

125         SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS

157         SEBASTIAO  ARALDO DE ARAUJO

16           SEBASTIAO ALVES DE MIRA

81           SEBASTIAO ANTONIO BARBOSA

450         SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA

397         SEBASTIÃO DA SILVA FILHO

317         SEBASTIÃO DA SILVA NASCIMENTO

61           SEBASTIAO FERREIRA

342         SEBASTIÃO LIRIO DE MORAIS

507         SEBASTIÃO NOGUEIRA LEAL

355         SEBASTIÃO PASSARELI

401         SEBASTIÃO QUIRINO DOS SANTOS

551         SEBASTIÃO SEVERINO DOS SANTOS FILHO

703         SEBASTIÃO VINHONETE

308         SEBASTIÃO VINHOTE

676         SERGIO GOMES DE LIMA

206         SERGIO MONTEIRO SIQUEIRA

191         SEVERINO JOSE DE FREITAS

547         SEVERINO NOGUEIRA

171         SIDNEIDE ALVES BOA SORTE

419         SILVAN SILVA MOREIRA

609         SILVANO RODRIGUES DE CAMPOS

42           SOLIVAN  ANTONIO DE OLIVEIRA

136         TADEU CARNEIRO DE HOLANDA

524         TELMA SILVA SANTOS

526         TEREZINHA DA SILVA MAGALHAES

143         TOBIAS LUIZ NETO

90           VALCECI MANFRE MATOS

481         VALDEMIRO JOSE DA SILVA

18           VALDEZINO PEREIRA DE OLIVEIRA

635         VALDINI LAUREANO DA SILVA

36           VALDINO DOS SANTOS

69           VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

339         VALDIR BATISTA GOMES

506         VALDIR DIAS DA SILVA

379         VALDIR MADRUGA

76           VALDIR RIBEIRO DE OLIVEIRA

490         VALDIVINO JOSE BARBOSA

414         VALMIR CARLOS DE ALMEIDA

203         VALMIR COSTA

192         VALTAIR  FONTURA

183         VALTER BATISTA MACHADO

44           VANDERLEI GOMES DE SOUZA

93           VANDIR JOSE FELBER

319         VANERLEI EDSON LYCURGO

277         VESPAZIANO RAMOS MARINHO

78           VICENTE MACHADO

344         VILSON MOTA

32           VILZIMAR JOVINIANO FREIRE

112         VITOR APARECIDO FERREIRA

189         VITOR HUGO LOCATELLI

582         VITOR TUNES PLAÇA

100         WAGNER COSME MORTHY TERRAZAS

532         WALDEMAR PINHEIRO FERNADNES

246         WALDIR PIMENTA SANTOS DE CARVALHO

472         WALMIR MARTINS DE SOUZA

610         WALTER ALVES DO CARMO

653         WASHITON ALENCAR DE SOUZA

489         WILSON FERREIRA DE CARVAIS

461         WILSON FRANCISCO OLIVEIRA

494         WILSON POLON

87           WILSON ROMUALDO

434         XISTO AZEVEDO VIANA

215         ZENAIDE FERREIRA DA SILVA

496         ZEZUINO ANTONIO FLORES

233         ZOZIMO DAS GRAÇAS PASSOS

SINDSEF convoca beneficiários da ação rescisória 475 do Plano Collor/Ex-Sucam para assinatura de documentos 0 de 5 Com base em 0 avaliações. 0 avaliações de leitores.

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