Sindsef convoca para o Dia Nacional de Mobilização contra medidas arbitrárias do Governo

O Sindsef/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia) mobiliza sua base de filiados e toda sociedade em geral para aderirem à paralisação nacional a ser realizada nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, contra as medidas arbitrárias e de retrocessos impostas pelo presidente Michel Temer. A paralisação tem como objetivo ainda, alertar a sociedade a respeito da necessidade do fortalecimento do Serviço Público.

Em Porto Velho, a paralisação terá concentração a partir das 08 horas, na Praça Presidente Getúlio Vargas, em frente ao antigo Palácio do Governo, no centro. Motivos para aderir a paralisação: Desmonte na carreira pública;

Medida Provisória 805 de 30 de outubro que posterga e cancela reajuste salariais dos servidores públicos federais;

Aumento de 11% para 14% de contribuição previdenciária;

Contra o Fim da estabilidade – demissão por avaliação negativa;

Projeto de Demissão Voluntária – PDV;

A reforma da previdência;

Trabalho Escravo;

Reforma trabalhista.

