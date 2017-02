SINDSEF ganha ação contra Sul América e Bradesco Seguros

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF ganhou ação judicial movida contra as empresas Sul América Seguros e Bradesco Seguros, condenadas por inclusão de seguros descontados ilegalmente no contra cheques de mais de 2.507 servidores federais, através de uma entidade chamada Funspro – Federação dos Servidores Públicos de Rondônia, no ano de 1996.

Após ter conhecimento do golpe na época, o SINDSEF, através de sua então presidente, professora Maria Aparecida Rodrigues, ingressou com ação judicial para cancelar esses contratos irregulares de seguro e para que os valores fossem devolvidos aos seus respectivos donos.

Devido ter passado mais de 10 anos da ação o SINDSEF convoca os servidores que tiveram valores descontados indevidamente para atualizar junto ao sindicato, seus dados pessoais e de conta bancária, para o devido pagamento da ação.

Autor / Fonte: Assessoria