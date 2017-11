SINDSEF intercede ao Governo do estado para rever relotação dos servidores transpostos

Para o presidente do Sindsef/RO, Abson Praxedes, tal medida desconsidera os relevantes serviços já prestados por estes trabalhadores, causando transtornos e prejuízos de ordem social e material incalculáveis.

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO busca sensibilizar o Governo do Estado para rever a medida da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau que determina a relotação dos servidores da saúde transpostos do quadro do Estado para a União. A medida ordena que tais servidores se apresentem nas Gerencias Regionais de seus municípios no prazo de dez dias para redefinição de seus locais de trabalho. E ainda “caso o servidor não queira mudar de município, que este opte por sua lotação junto ao órgão federal em seu município ou no mais próximo a sua residência”.

Para o presidente do Sindsef/RO, Abson Praxedes, tal medida desconsidera os relevantes serviços já prestados por estes trabalhadores, causando transtornos e prejuízos de ordem social e material incalculáveis. Uma vez que esses servidores encontram-se residentes há várias décadas em seus municípios, onde contam com residências próprias, laços familiares e maioria com idade acima dos 60 anos, prestes a se aposentarem.

A intervenção do Sindsef junto ao Estado se dá pelas manifestações dos servidores entristecidos com a determinação de buscarem relotação, e que gostariam de encerrar suas carreiras onde sempre exerceram suas funções.

Diante da prerrogativa de ser entidade juridicamente responsável em defender os direitos dos servidores transpostos, o Sindsef/RO encaminhou ofício ao vice-governador, Daniel Pereira, solicitando que este interceda junto ao governo do estado, na busca de uma solução menos impactante na trajetória de vida desses trabalhadores que tanto contribuíram e contribuem para o Estado de Rondônia.

Autor / Fonte: SINDSEF