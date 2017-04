Sindsef, OAB, Sindur e Aspometron coordenarão o Fórum de Entidades dos Trabalhadores

Ficou aprovada em reunião na quinta-feira (6), o nome das entidades que vão integrar a coordenação do Fórum de Entidades dos Trabalhadores de Rondônia – FETRARON – “Rondônia em defesa dos direitos sociais – Nenhum direito a menos”.

A Coordenação Geral do Fórum será presidida pelo SINDSEF; a Secretaria Geral fica sob responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia; a Vice Coordenação será ocupada pelo SINDUR e a Vice Secretaria, a ASPOMETRON.

Na reunião também foi aprovado o regimento interno do Fórum, constituído pelas entidades SINDSEF, PÚBLICA, SINDIJUFE, ASPOMETRON e UBM, conforme estabelecido em reunião no dia 27 de março.

O próximo encontro está previsto para ocorrer na próxima terça-feira, dia 11, no auditório do SINDUR, em Porto Velho, para debater e traçar estrategias para o enfrentamento da greve nacional que será realizada no dia 28 de abril. A cada reunião, o Fórum conta com mais adesões de entidades sindicais e de movimentos organizados. Até o momento, o Fórum conta com a participação de mais de 20 entidades.

O objetivo do Fórum é atuar como observador do cenário político, mobilizar as lideranças para que sejam multiplicadores junto às suas bases e ao mesmo tempo, servir de apoio logístico para promover às ações necessárias de enfrentamento as medidas do Governo Federal que visam à retirada de direitos trabalhistas e sociais, a exemplo das Reformas da Previdência, Trabalhista e outras.

