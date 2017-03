Sindsef promove encontro com entidades organizadas com objetivo de criar Fórum estadual dos trabalhadores

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF reuniu as entidades organizadas do estado de Rondônia de segmentos de iniciativa pública e privada e de trabalhadores urbanos e rurais, para propor a criação de um Fórum Estadual de Trabalhadores para atuar contra as medidas do Governo Federal que visam à retirada de direitos dos trabalhadores, principalmente a Reforma da Previdência e a Terceirização. O evento ocorreu na tarde de quarta-feira (22), no auditório Sindur, em Porto Velho.

Na próxima segunda-feira (27), às 14 horas, haverá uma nova reunião para definir os encaminhamentos da criação do fórum prenominado como “Fórum Estadual dos Trabalhadores – FETRARON – Rondônia em defesa dos direitos sociais – Nenhum direito a menos”.

Na abertura do encontro, o secretário de Saúde e presidente eleito do Sindsef para o próximo triênio, Abson Praxedes, fez uma explanação da conjuntura desfavorável aos trabalhadores e a sociedade em geral, justificando a necessidade de união das entidades. Ele destacou que o Fórum não será um órgão subordinado a entidade A, B ou C, mas, do conjunto de todas que o compõe.

Segundo Abson, o Fórum tem como objetivo atuar como observador do cenário politico, mobilizar as lideranças para que sejam multiplicadores junto às suas bases e ao mesmo tempo, servir de apoio logístico para as ações necessárias de enfrentamento as medidas contrárias ao trabalhador.

LEGENDA – O secretário de Formação Sindical Antônio Neves; o vice-presidente do Sindsef, Mário Jorge de Oliveira; a secretária de Aposentados, Ivan Francisca e o secretário de Saúde e presidente eleito para próximo triênio, Abson Praxedes participaram da reunião. (na foto, da esquerda para direita).

Participaram da reunião os seguintes representantes e entidades:

UNIÃO DOS ESTUDANTES ESTADUAIS – Lucas de Conceição

VEE/RO – Jaqueson Lima Marques

SINDSEF/RO – Ivan Francisca de Souza, Luiz Carlos de Araújo, Wilton Marques, Abson Praxedes de Carvalho,

5º BEC – José Luiz de Bento

CUT/RO – Célio Alberto Soares

BPA – José Cicero Rosa de Oliveira

ASPOMETRON – Antônio Guilherme Nunes, Luiz Francisco de Costa, Cláudio Severo da Costa

IFRO – Carlos Henrique dos Santos

SINDIJUFE/FENAJUFE – Alisson Ribeiro Silva, João Cruz Beleza

SINDLER – João Teixeira de Melo, Mara Valverde

SEEB/FETEC-CN – Cleiton do S. Silva

FRENTE BRASIL POPULAR – Ramon Cujoi Freitas

SINDUR – Luzanira Moraes de Souza, Hailor Gato, Francisco Roque

SINSDET – Adonias R. de Deus, Obed de Araújo

VIA CAMPESINA/MAB – João Marcos Rodrigues Dutra

MAB – Francisco Kelvim

LEVANTE POPULAR – Walisson Rodrigues, Alyne Mayra dos Santos, Taís de Souza Leite

SINTERO – Rosenildo Souza, Dioneida Casfoldi

SEATER/EMATER – Carlos Antônio Xavier

