SINDSEF realiza I Torneio de Futebol Society do Servidor a partir deste sábado, 21

A Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer do SINDSEF (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia) realiza neste sábado, dia 21, o I Torneio de Futebol Society do Servidor, na Sede Campestre do sindicato, em Porto Velho, a partir das 16 horas.

Quatro times formados por servidores federais competirão entre si através de eliminatórias. O evento está sob a organização do secretário de esporte, Egildomar Fernandes e do suplente, Erenaldo da Cunha.

O Torneio encerra no dia 28 de outubro, a partir das 08 horas.

CONHEÇA O REGULAMENTO

O torneio terá inicio no dia 21 de outubro e terminará no dia 28 de outubro do corrente ano na sede campestre do SINDSEF; Os jogos serão regidos pelas regras oficiais da CBF7; Só poderão participar filiados ou funcionários do SINDSEF com idade a partir de 50 anos de idade, ou seja, nascidos a partir de 1967. Os goleiros estarão livres de idade podendo ser inferior a 30 anos; O torneio será eliminatória simples onde os vencedores farão a final no dia 28 de Outubro – Dia do Servidor Público; Todos os participantes deverão portar seu documento de identidade e carteira sindical para dirimir qualquer dúvida com relação a sua participação caso seja necessário; Aqueles que não atenderem o item (5) deste regulamento, sua equipe será penalizada com a perda dos pontos caso seja vencedora; O tempo de jogo será de 50 minutos, divididos em dois tempos de 25 minutos com 5 minutos de descanso; Em caso de empate será cobrado 03 (três) penalidades máximas. Persistindo o empate, cobranças alternadas até que consagre um vencedor; Os jogos acontecerão sábado dia 21/10, parte da tarde (16h). Sábado dia 28/10, manhã (09h). A tolerância para o primeiro jogo será de 15 minutos; A premiação será troféus e medalhas para os três primeiros colocados; Os casos omissos serão resolvidos pela comissão disciplinar dos jogos, formada pelos representantes das equipes.

