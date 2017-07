SINDSEF vai ingressar com ação para reivindicar Plano Collor aos servidores do INCRA

Em assembleia realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – SINDSEF/RO e Associação dos Servidores do INCRA (Assincra), nesta quarta-feira (19), os servidores do INCRA aprovaram, por unanimidade, a autorização de análise do processo e o ingresso de ação rescisória para reivindicar a reincorporar o percentual de 28% – referente ao Plano Collor – nos vencimentos da categoria.

As informações sobre o processo foram esclarecidas pelos advogados do Escritório Fonseca & Assis, Raul Fonseca, Elton Assis e Denivaldo Paes Júnior, que serão responsáveis pelo estudo do processo e ingresso da ação judicial. Também participaram da assembleia, os representantes da Assincra, Wilton Marques e José Felix.

“Nossa intenção em promover essa assembleia é de que a categoria possa ter compreensão dos prejuízos para, então, autorizar o escritório a resgatar os diretos conquistados pelos servidores do INCRA”, disse o presidente do SINDSEF/RO, Abson Praxedes.

Autor / Fonte: ascom