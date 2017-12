Sine oferece 13 vagas de emprego para esta terça-feira, 5, em Cacoal

Há oportunidades para costureira, almoxarife, pintor e serviços gerais Horário de atendimento do órgão mudou para 7h30 às 13h30

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cacoal (RO), município a 480 quilômetros de Porto Velho, disponibiliza 13 vagas de emprego nesta terça-feira (5). Há oportunidades para assistente comercial de imoveis, auxiliar de dentista e pedreiro.

Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado na Avenida Guaporé, nº 2839, Centro, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O horário de atendimento do órgão mudou para 7h30 às 13h30.

Veja abaixo os cargos oferecidos pelo Sine de Cacoal nesta terça-feira (5):

Almoxarife 1

Assistente comercial de imoveis 1

Auxiliar de cozinha que faça bolo caseiro 1

Auxiliar de cozinha (vaga para trabalhar a noite) 1

Auxiliar administrativo (vaga para homem) 1

Auxiliar de dentista (vaga para mulher) 1

Auxiliar de inspeção (vaga para homem) 1

Costureira 1

Pedreiro (com disponibilidade para viagem) 1

Pintor (com disponibilidade para viagem) 1

Serviços gerais (feminino co exp. na área hospitalar) 1

Vendedor (masculino) 1

Zeladora 1